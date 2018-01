Bacia sconosciuto sulla Tour Eiffel: nessun lieto fine per Juliana

Aveva baciato uno sconosciuto sulla Tour Eiffel, a Parigi, postando poi il video dell’idilliaco momento su Twitter. Juliana Corrales, una 18enne californiana, aveva sempre sognato di baciare uno sconosciuto sulla splendida torre parigina: ‘Non vedevo l’ora di andare in gita scolastica a Parigi e mi ero promessa che non sarei tornata a casa se non avessi baciato qualcuno sulla Tour Eiffel’. La Corrales, dopo una serie di ricerche sul web, ha anche scoperto il nome del ragazzo che aveva baciato, Gavin. Il ragazzo vive in Texas ma è già fidanzato. Peccato per Juliana, che ha comunque ringraziato tutti gli internauti che l’hanno aiutata a rintracciare il giovane baciato sulla Tour Eiffel.

Bacio immortalato e postato su Twitter

L’ultimo giorno del viaggio Parigi, gli amici di Juliana erano riusciti a trovare un loro coetaneo che non era con una ragazza. Al giovane era stato riferito del desiderio della Corrales. Alla fine i due si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Ovviamente la scena è stata immortalata e poi postata su Twitter. Juliana si è poi messa alla ricerca del misterioso ragazzo, scrivendo su Twitter: “Quindi ci siamo baciati, è stato bello. I miei amici hanno applauditi. Poi ci siamo messi a ridere. La madre del ragazzo ha gridato: ‘Quello è mio figlio, bacialo di nuovo così posso scattare una foto'”.

Juliana ha chiesto aiuto sui social

La ragazza californiana aveva voluto rintracciare il giovane baciato a Parigi con la speranza di potersi fidanzare con lui. Dopo il bacio sulla Tour Eiffel aveva dimenticato di chiedergli il numero di telefono. La Corrales però non si era demoralizzata, chiedendo aiuto al popolo del web.

Una bella e strana storia con un finale amaro. Juliana non può fidanzarsi con con Gavin perché è già impegnato. Pazienza, sarà per la prossima volta.