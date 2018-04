Bullo di Lucca minacciato di morte sui social, ora ha paura

Adesso ha paura il bullo di Lucca, ovvero lo studente che, nei giorni scorsi, era balzato agli onori delle cronache per aver minacciato il suo professore che voleva mettergli un brutto voto. I compagni di classe del bullo avevano ripreso la scena e il video era diventato virale. Lo studente dell’Itc Carrara ha spiegato allo staff delle Iene che ora riceve anche minacce di morte sui social network. Quello squallido comportamento verso il docente gli ha causato ansia, paura e un forte senso di disagio.

Bullo vuole chiedere scusa al professore

‘Mi sento una persona un po’ di m… perché ho fatto delle cose che se ci penso ora non rifarei. Ho capito i miei errori. E’ già da un po’ che li ho capiti e sinceramente più che scusarmi… Sono andato a chiedere scusa alla vicepreside e sono stato un’ora e mezza a parlare. Ho provato anche a chiedere scusa al professore, ma non mi ha nemmeno voluto parlare’, ha riferito il bullo 15enne all’inviato Andrea Agresti.

Il filmato delle Iene ritrae il ragazzo, col viso coperto e la voce alterata, che parla della vicenda che lo ha reso tristemente celebre in tutt’Italia: “Però ora la gente mi riconosce come se… come se avessi ucciso una persona. Ogni 2 minuti sui social avevo uno che mi minacciava, ogni 2 minuti. Minacce pesanti: ‘Ti sfondo la testa’; ‘Vieni a Lucca che ti si ammazza’; ‘Fai il grosso a Lucca che ti si accoltella’”. Ma addirittura gente di 40 anni che diceva queste cose, gente adulta. Uno mi ha chiamato con il numero privato: ‘Pronto? Chi sei? Ma te vuoi morire?’. I miei genitori sono preoccupati, non vogliono che esca e li capisco”.

‘Lo facevamo tutti i giorni’

Lo studente è pentito di quello che ha fatto giorni fa e, dopo essere scoppiato a piangere, confessa: ‘Rivedendomi mi sono sentito una nullità, sono stato un co… Ma lo facevamo tutti i giorni, banchini che volavano, urli. Era quasi tutta la classe! Ci siamo approfittati di questo professore’.

Si è parlato tanto dell’aberrante episodio avvenuto presso l’Itc Carrara di Lucca, e se ne parlerà ancora. Il bullismo è una grave piaga italiana su cui devono riflettere tutti, istituzioni in primis. Sconcertato per l’episodio di bullismo a Lucca anche il preside dell’istituto dell’Itc Carrara, Cesare Lazzari, che ha deciso di bocciare 3 studenti e sospenderne fino al 19 maggio altri 2.

Il bullo ed altri studenti sono indagati per i fatti di Lucca. I poliziotti, nei giorni scorsi, hanno effettuato perquisizioni nelle loro case, sequestrando il casco usato per picchiare il professore, gli abiti indossati dai giovani nel filmato e i telefonini. I ragazzi dovranno anche rispondere del tentato furto del tablet in cui sono archiviate importanti informazioni scolastiche. Uno studente aveva chiesto al prof di consegnargli quel dispositivo mobile.

‘Inginocchiati’, avrebbe detto il bullo al professore che voleva mettergli il brutto voto. Il filmato diffuso online mostra il 15enne che offende pesantemente e minaccia il docente. Altri ragazzi riprendevano la scena coi loro telefonini. Dopo essersi avvicinato al prof, il bullo gli avrebbe detto ‘mi metta sei’, e poi ‘chi è che comanda?’. Quel video agghiacciante è finito subito sui social network e su tante chat.

Bullismo a Velletri

‘Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professorè’. Con queste parole orribili uno studente di un Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, si sarebbe rivolto alla prof. La scena, come avvenuto a Lucca nei giorni scorsi, era stata ripresa con i cellulari. Il video è stato condiviso sui social, incassando molte visualizzazioni. Il fatto risale all’anno scorso ed è balzato agli onori delle cronache solo adesso perché il video è stato pubblicato sui social recentemente. Gli investigatori sono già al lavoro per fare luce anche su tale seccante vicenda.