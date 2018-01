Cade mongolfiera in Egitto: un morto vicino a Luxor

E’ di un morto e 12 feriti il bilancio di un incidente avvenuto vicino a Luxor, in Egitto. Una mongolfiera turistica è improvvisamente precipitata per colpa di una bufera di vento. La vittima è sudafricana mentre 4 feriti sono spagnoli, almeno stando a quanto ha riferito nelle ultime ore il Ministero dell’Interno egiziano. Sembra che la mongolfiera sia caduta nel tentativo di un atterraggio d’emergenza. La fonte egiziana ha riferito che i turisti feriti sono stati trasportati all’ospedale di Luxor. Due sarebbero stati ricoverati. ‘Il turbine ha investito l’aeromobile a ovest della celebre città archeologica, nei pressi della nuova autostrada desertica’, ha spiegato il sito web del tabloid egiziano Al Ahram.

Due anni fa la sospensione dei tour in mongolfiera

Non è la prima volta che in Egitto cade una mongolfiera turistica. Un lustro fa 19 turisti persero la vita per una fiammata.

Due anni fa, dopo l’incidente in cui erano rimasti feriti 22 turisti cinesi, i brevi tour in mongolfiera erano stati sospesi.

Attualmente i giri in mongolfiera, in Egitto, sono consentiti ma gli aeromobili, controllati con le telecamere, non possono oltrepassare i 2mila metri d’altezza.

Sharif Wadie, assistente del ministro della Salute, ha detto che oltre al sudafricano non vi sono altre vittime.

Non si conosce, attualmente, l’entità delle ferite dei turisti finiti in ospedale.

Probabile atterraggio impetuoso

Il ministero egiziano per l’aviazione civile ha affermato che venerdì scorso sono decollate ed atterrate 21 mongolfiere. In nessun caso si sono verificati incidenti. Quella che si è schiantata nei pressi di Luxor è atterrata evidentemente in maniera alquanto energica.

Chi visita Luxor, e l’Egitto in genere, è solito fare un giro in mongolfiera per osservare dall’alto le splendide città, gli antichi templi ed altri storici monumenti.

Tra le mete turistiche più gettonate in Egitto c’è sicuramente il tempio di Karnak. I tour in mongolfiera iniziano di solito all’alba e sono molto avvincenti.

La Polizia egiziana sta attualmente ispezionando il luogo dove si è schiantata la mongolfiera.