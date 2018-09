Come determinare il sesso del bambino dalla data di nascita dei suoi genitori

Esistono un sacco di credenze popolari, diete alla moda e calendari speciali, che aiutano ai futuri genitori di programmare il loro figlio di un sesso concreto ancora prima, che quest’ultimo sia concepito. Ma il metodo più comune – per determinare il sesso del bambino è in base alla data di nascita dei genitori.

Istruzione:

1. Esiste un metodo europeo che aiuta a concepire il bambino in base alle date di nascita dei genitori. Esso si basa sulla teoria del rinnovo del sangue. Ormai è fatto certo, che il sangue dell’uomo si rinnova ogni 4 anni, metre il sangue della donna – ogni 3 anni. Di chi il sangue al momento del concepimento sarà più giovane, di quel sesso sarà il futuro bambino.

Dividete l’età del padre per 4 e l’età della madre per 3. Se di conseguenza alla divisione di uno dei genitori avete ricevuto un numero intero, allora suo sangue si è rinnovato più recentemente . Di conseguenza le possibilità di concepire il bambino dello stesso sesso sono molto alte. Se invece non avete ottenuto numeri interi, allora dovete far conto del valore del resto. Chi dei genitori lo ha minore, quello ha la possibilità di concepire il bambino del suo stesso sesso.

Ma dovete tener conto che il sangue potrebbe rinnovarsi anche in conseguenza ad altre situazioni della vita – infortuni, operazioni, parto. In questo caso dovete prendere per data di rinnovo del sangue il momento in qui avete avuto una delle situazioni elencate sopra, quando c’è stata la perdita del sangue.

2. Determinare il sesso del bambino dalla data di nascita dei genitori si può anche in altro modo – metodo cinese. Questo metodo è considerato il più affidabile. E ‘difficile spiegare come funziona – qui si tiene conto di tanti fattori che possono influenzare la nascita del bambino di un determinato sesso.

Si deve fare una relazione tra l’età della madre e il mese in qui quest’ultima ha intenzione di partorire. Per fare ciò vi servirà la tabella speciale, chiamata “Tavola cinese per determinare il sesso del bambino”. La si può trovare su internet o comprare nella libreria.

3. Infine il metodo giapponese di determinazione del sesso del bambino in base alla data di nascita dei genitori. Vi servirà una tabella speciale e un calendario giapponese. Nella tabella in orizzontale è riportato il mese e la data di nascita del futuro padre, in verticale mese e data di nascita della fututra madre. All’incrocio di queste due date, si ottiene un numero che sarà necessario sostituire nel calendario giapponese. Quest’ultimo vi indicherà il periodo migliore per concepire il bambino di un determinato sesso.

Ma a dire la verità, anche gli stessi giapponesi riferiscono questo metodo più alle credenze popolari che a una verità pratica.