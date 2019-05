Come scegliere il giusto faretto LED

All’interno di un’abitazione, i Faretti LED sono utili per creare atmosfere uniche e speciali e migliorare l’accoglienza di ogni ambiente. Sul mercato ci sono numerose proposte tra cui scegliere, e vale la pena di conoscerle tutte per essere certi di individuare la soluzione più in linea con i propri bisogni.

I faretti segnapasso e quelli a parete

I faretti segnapasso a LED sono adoperati per l’illuminazione di specifici percorsi e nella maggior parte dei casi trovano posto in cortile o in giardino; non di rado, comunque, illuminano le scale interne delle abitazioni. Vi sono, poi, i faretti a parete con le luci orientabili, su cui si fa affidamento quando si ha l’esigenza di illuminare un singolo punto di un appartamento. La resa è decisamente piacevole, in termini di design, e a risentirne in positivo è l’intero arredamento.

I faretti a incasso

Per i controsoffitti in cartongesso si può propendere per i faretti LED a soffitto da incasso, i quali possono essere realizzati in gesso o in metallo: i primi possono essere considerati una sorta di evoluzione rispetto ai secondi. L’illuminazione di ville o appartamenti in condominio viene valorizzata con successo da faretti di questo tipo, che non a caso vengono prediletti sempre più di frequente dagli interior designer e dagli architetti, che hanno modo di apprezzare la loro versatilità. I faretti in gesso vengono scelti al posto di quelli in metallo perché si adattano con più facilità ai contesti in cui vengono inseriti: nel momento in cui vengono incassati, per esempio, possono essere stuccati senza problemi e poi verniciati. Ne deriva un piacevole effetto a scomparsa nel soffitto. Per quel che riguarda i formati, si spazia dai faretti quadrati a quelli rotondi, mentre la presenza di un vetro di copertura permette di nascondere la lampadina.

Le lampadine

Una volta individuati i faretti che si reputano più adatti ai propri bisogni, arriva il momento di trovare delle lampadine adeguate. Sono diversi i parametri su cui ci si deve focalizzare ai fini di una scelta oculata, a cominciare dalla classe di efficienza energetica: per quel che riguarda i LED, la più bassa è la C, mentre la più alta è la A++. Un altro fattore che va tenuto in considerazione è quello relativo all’intensità luminosa, che è molto più elevata rispetto a quella che viene garantita dalle lampade a incandescenza, ovviamente a parità di Watt consumati.

Le lampadine direzionali e quelle non direzionali

A seconda dell’effetto che si è interessati a conseguire, si deve decidere se puntare su una lampadina direzionale o su una che non lo è. Una lampada LED direzionale si caratterizza per il fatto di indirizzare non meno dei quattro quinti dell’emissione luminosa in un angolo di 120 gradi, cosa che non avviene con una lampada non direzionale. Quest’ultima, di conseguenza, permette di beneficiare di un’illuminazione più diffusa.

La longevità e l’indice di resa cromatica

Dal punto di vista della longevità, le lampadine LED presenti sul mercato al giorno d’oggi non durano meno di 25mila ore, e in alcuni casi possono arrivare fino a 50mila: in altri termini, 50 volte di più rispetto alla durata delle lampadine a incandescenza. Un altro elemento di valutazione in previsione di un acquisto è quello che riguarda l’indice di resa cromatica, che identifica la capacità da parte della fonte di illuminazione di conservare i colori naturali degli oggetti che ricevono l’illuminazione.

La temperatura di colore

Infine, ultimo ma non meno importante parametro su cui è opportuno concentrarsi è quello della temperatura di colore, che viene indicata sulle confezioni delle lampadine con molteplici diciture. La temperatura di colore inferiore ai 3.300 K dà vita a una luce bianca calda, mentre quella compresa tra i 3.300 e i 5.300 produce una luce chiara neutra. Sopra i 5.300 K, invece, si ha a che fare con una luce bianca fredda. In linea di massima, la luce bianca calda è quella che viene preferita in un contesto domestico, anche perché essa risulta più avvolgente rispetto alle altre.