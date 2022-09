Come trattare correttamente le piaghe da decubito

Le lesioni da decubito sono lesioni cutanee che coinvolgono gli strati superficiali della pelle e nei casi più estremi anche la muscolatura e le ossa. Rappresentano delle lesioni di difficile guarigione e una problematica molto diffusa tra le persone che restano per lunghi periodi a letto nella stessa posizione, distesa o seduta.

Queste lesioni sono, infatti, una conseguenza dell’immobilità forzata che si prolunga nel tempo e sono provocate dalla riduzione della circolazione del sangue e da una conseguente limitazione dell’ossigenazione dei tessuti.

Il corretto trattamento delle lesioni da decubito è fondamentale per evitare il rischio di infezione: per questo motivo è necessaria una costante pulizia della ferita e un trattamento mirato in grado di velocizzarne la guarigione, ripristinare i tessuti e favorire la corretta ossigenazione.

Come medicare le lesioni da decubito

Una corretta medicazione delle piaghe da decubito richiede una prima valutazione da parte di un professionista sanitario, in grado di classificare le lesioni e identificarne lo stadio. Le lesioni di II, III e IV stadio richiedono una medicazione avanzata e in questo caso, è fondamentale evitare il rischio di infezioni.

Per una corretta detersione della ferita è possibile fare affidamento su Mölnlycke, azienda leader nelle soluzioni mediche d’avanguardia, che ha ideato Granudacyn®, uno spray per piaghe da decubito particolarmente adatto per lesioni acute, croniche e contaminate, nonché per il trattamento di ustioni di primo e secondo grado. La sua composizione lo rende ideale per tutte quelle tipologie di lesioni cutanee che richiedono una maggiore delicatezza durante il processo di detersione, per questo motivo è indicato come soluzione da utilizzare per le medicazioni avanzate.

L’efficacia dell’acido ipocloroso

La grande efficacia dello spray per lesioni da decubito Granudacyn® è dovuta principalmente all’acido ipocloroso (HOCI) contenuto al suo interno, un componente essenziale per garantire la corretta conservazione dei tessuti.L’acido ipocloroso è un conservante naturale prodotto anche all’interno del corpo umano, che impedisce la proliferazione di batteri altamente rischiosi per una ferita cutanea, come i virus, funghi, spore, Gram positivi e negativi, MRSA, ORSA, VRSA e VRE.

Oltre ad essere un componente essenziale per una corretta guarigione delle lesioni da decubito, l’acido ipocloroso è un importante componente per la conservazione del prodotto: permette, infatti, di preservare la soluzione spray fino a 60 giorni dalla sua apertura, riducendo notevolmente i costi legati all’acquisto dei prodotti.

L’utilizzo della soluzione Granudacyn® con acido ipocloroso sulle lesioni cutanee garantisce numerosi effetti positivi, tra cui:

Permette una pulizia meccanica della lesione ;

; Protegge le lesioni dai germi;

dai germi; Protegge la pelle , perché Granudacyn® ha un pH neutro;

, perché Granudacyn® ha un pH neutro; Non è un prodotto irritante, citotossico e non contiene metalli pesanti ;

; Promuove l’osmolisi e la rottura delle cellule;

e la rottura delle cellule; Riduce il cattivo odore delle lesioni.

Quando utilizzare Gradacyn

La soluzione Granudacyn® può essere utilizzata in diversi ambiti di applicazione. Oltre al trattamento delle lesioni da decubito, come già accennato, questa soluzione può essere utilizzata per:

Il trattamento delle lesioni acute (escoriazioni, lacerazioni e tagli);

(escoriazioni, lacerazioni e tagli); Il trattamento delle lesioni chirurgiche ;

; Il trattamento di lesioni su ossa, legamenti, tendini o cartilagine ;

su ; Il trattamento di ulcere provocate dalle radiazioni;

provocate dalle radiazioni; La medicazione di fistole e ascessi ;

; La medicazione di lesioni sulle cavità come orecchie, gola e naso;

come orecchie, gola e naso; Il trattamento delle lesioni colonizzate e dei tessuti molli.

