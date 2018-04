Coppa Europa League rubata in Messico

Furto eclatante in Messico. Alcuni ladri hanno rubato la coppa dell’Europa League da un furgone blindato. Le guardie si erano fermate in un ristorante per mangiare un po’ di tacos. I malviventi hanno dunque approfittato della pausa dei vigilantes per agire. Il secondo trofeo più importante in Europa, dopo la Champions League, si trova in Sudamerica per un tour promozionale. Le guardie, quando si sono accorte del furto, hanno avvisato la Polizia. Gli agenti, dopo ricerche in lungo e in largo, hanno ritrovato la coppa che, a breve, verrà riportata in Europa in vista della finalissima, a Lione, del prossimo 16 maggio 2018.

Furto a Guanajuato

Ad annunciare il ritrovamento della coppa dell’Europa League, su Twitter, è stata la Polizia di Guanajuato. Il colpo è stato messo a segno proprio a Guanajuato ma la Polizia non ha detto nulla riguardo ai delinquenti e non ha fornito dettagli sul furto. La coppa verrà prossimamente sollevata, in Europa, da una delle seguenti squadre, ossia le 4 semifinaliste: Atletico Madrid, Arsenal, Marsiglia e Salisburgo. Come avranno fatto i ladri a rubare una coppa così pesante? Ricordiamo che la coppa della UEFA Europa League è quella che pesa di più (15 kg) tra i trofei delle competizioni UEFA. Inoltre è alta 65 cm, è profonda 23 cm ed è larga 33 cm.

Coppa ideata e realizzata in Italia

La coppa dell’Europa League parla un po’ italiano perché è stata progettata e realizzata nel laboratorio Bertoni di Milano. Il trofeo consiste in un grosso calice d’argento senza maniglie e un pesante basamento marmoreo. Una delle caratteristiche della coppa dell’Europa League è l’assenza di maniglie. Ovviamente, alla squadra che, ogni anno, vince il trofeo viene consegnata una replica similare. Se una squadra vince la coppa per 3 volte di seguito, o 5 in totale, riceve un particolare trofeo di riconoscimento. Fino ad oggi nessun club è riuscito ad ottenere il suddetto premio speciale.

Solo 4 capitani, in Europa, hanno potuto alzare la coppa dell’Europa League più di una volta. L’ultimo è stato il capitano del Siviglia, Javi Navarro, quando il team spagnolo si è aggiudicato la finale a Glasgow, nel 2007.

Come tutti gli amanti ben sanno, un team per essere sicuro di partecipare all’Europa League non deve solo arrivare in finale di Coppa Italia ma deve vincere tale trofeo. Quest’anno la finale della seconda competizione più importante d’Europa si disputerà a Lione, presso il Groupama Stadium. Eric Abidal, dopo aver portato la coppa a Lione ed estratto gli abbinamenti delle semifinali, a Nyon, aveva detto: ‘Questa mattina ho deciso il destino dei quattro club, ma poi tocca a loro dare il massimo in campo. E sembra quasi che avremo una finale, prima della finale: sto parlando di Atletico Madrid-Arsenal. Comunque ci sono 4 squadre forti che se la giocheranno e spero che l’atto conclusivo sarà bellissimo’.

Abidal aveva speso parole anche per la Champions League: ‘Real Madrid-Bayern Monaco è uno scontro tra titani e anche qui abbiamo una finale anticipata. Tutte le semifinaliste hanno una grande esperienza nella competizione e vogliono vincere a tutti i costi. Ma non possiamo parlare prima di vederli giocare. Quel che è certo è che devono prepararsi al meglio’.

Meno di un mese alla finalissima di Europa League

Intanto manca meno di un mese alla finale di Europa League. ‘Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia o Salisburgo. Uno di questi club solleverà questo trofeo il 16 maggio a Lione. Ed è un trofeo davvero pesante: pesa 13kg’, ha detto di recente Paula Vilaplana a Euronews. Un tempo l’Europa League si chiamava Coppa Uefa. Nel 2009 il nome è stato cambiato e sembra che certi club abbiano preso gusto a conquistare il trofeo. Parliamo di team come il Siviglia. Dal 2009 ad oggi il team iberico ha alzato il trofeo ben 3 volte. Nessuna squadra, nella storia della Coppa Uefa e dell’Europa League, ha vinto così tante volte la seconda manifestazione europea per importanza.