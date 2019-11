Facebook e Google lanciano le app per casinò dedicate ai ragazzi

Sì, è tutto vero. La nuova frontiera del gioco online avanza inesorabilmente.

Google e Facebook stanno promuovendo nel mercato UK giochi di slot machine online tramite app mobile per ragazzi che prevedono vincite in contanti fino a 500 sterline. I due colossi affermano che: “Un nuovo modo di giocare è a un passo dalla realtà”. I giochi per casino dedicati ai più piccoli, cosa piuttosto impensabile fino a poco tempo fa, sono offerti nell’App Store di Google Play insieme a quelli dei normali casinò e finora sono dedicati ai ragazzini che risiedono oltremanica.

Spin to Win Slots, questo il nome del gioco promosso da Google, è considerato adatto ai giocatori di età pari o superiore a 12 anni, offre iscrizioni gratuite con premi di 8.000 sterline e premi in gratta e vinci istantanei fino a 160 sterline.

Il gioco, che è anche promosso su Facebook, sembra che stia ottenendo buone performance in termini di gradimento ed ha avuto finora oltre 1 milione di download dall’App Store. Le monete con cui giocare sulle machine virtuali del gioco Spin to Win Slots possono essere acquistate a prezzi compresi tra 79 centesimi e 79,99 sterline. Spin to Win Slots promette ai neo giocatori l’entusiasmo di vincere soldi veri e ribadisce il concetto che “Un nuovo modo di giocare è a un passo dalla realtà”.

Ma c’è di più. Un altro gioco, Lucky Cash Slots, per i giocatori di età pari o superiore a 12 anni, si pone, per così dire, lo stesso obbiettivo. Il suo slogan, così determinato ed enfatico, recita: “Ti piace girare le slot machine in stile Las Vegas? Ti piace vincere soldi veri? Se è così, adorerai Lucky Cash Slots!”.

COSA NE PENSA LA COMMISSIONE UK SUL GIOCO D’AZZARDO?

La Commissione sul gioco d’azzardo UK è preoccupata per la promozione di tali giochi da casinò per i bambini. Generalmente i giochi disponibili su Google App Store sono considerati fruibili da ragazzi dai 17 anni in su. Tuttavia la questione è leggermente più complessa: infatti i termini e le condizioni di alcuni giochi sono rivolte agli adulti e non ci sono verifiche legate all’età, ma vengono considerati adatti anche ai ragazzini.

Uno studio della Commissione sul gioco d’azzardo pubblicato a novembre nel Regno Unito ha suggerito che 450.000 bambini di età compresa tra 11 e 16 anni giocano ogni settimana. Ha avvertito anche che i giochi online “rappresentano una possibile strada per i giovani verso il gioco d’azzardo in denaro“. Matt Zarb-Cousin, ex portavoce di Jeremy Corbin e portavoce della “Campagna per il gioco d’azzardo più equo”, ha dichiarato che: “La Gran Bretagna sta affrontando un’epidemia di gioco da bambini e giochi come questi la stanno alimentando“.

La Commissione sul gioco ha dichiarato: “Qualsiasi app per i bambini che offuschi il confine tra gioco e gioco d’azzardo è potenzialmente dannoso. Pertanto stiamo esaminando attentamente questi esempi”, riferendosi ovviamente ai nuovi giochi nell’App Store di Google Play e a quello di Facebook. Proprio Facebook, il colosso di Menlo Park, ha dichiarato: “La sicurezza dei giovani è una priorità assoluta e lavoriamo a stretto contatto con la Commissione per il gioco d’azzardo in modo da garantire che la nostra piattaforma sia pienamente conforme a tutte le leggi, ai regolamenti e alle linee guida applicabili”.

Finora Google non ha rilasciato commenti in merito nonostante sia stato chiamato in causa. Vedremo se nei prossimi tempi chiarirà la propria posizione su un tema così delicato. Una cosa è certa, casinò e tecnologia continueranno a riservare sorprese in futuro. Quella appena descritta non è affatto l’ultima.