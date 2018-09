Futuro marito muore a pochi giorni dalle nozze, lei sposa il suo cadavere

È davvero piuttosto incredibile la storia che stiamo per raccontarvi, che ha come protagonista una donna, la quale aveva soltanto un desiderio, ovvero sposare l’uomo che tanto amava. Purtroppo però qualche giorno prima delle nozze, l’uomo dei suoi sogni è deceduto in un drammatico incidente stradale, ma questo non ha fermato la giovane, che ha così deciso di portarlo ugualmente all’altare.

La protagonista di questa vicenda che ha davvero dell’incredibile, ha 19 anni e si chiama Zyrine, la quale dopo aver ricevuto la drammatica notizia della morte del suo fidanzato Jake Anthony Macadangdan di 22 anni, a pochi giorni dalle nozze, ha deciso di portarlo ugualmente all’altare, posando il suo cadavere.

La giovane sostanzialmente era davvero distrutta dal dolore, ma non ha voluto rinunciare all’abito bianco e soprattutto non ha voluto rinunciare a sposare l’amore della sua vita. Era tutto pronto e i due fidanzatini molto giovani avrebbero dovuto convolare a nozze a breve, ovvero pochi giorni dopo l’incidente e così la diciannovenne ha fatto coincidere il giorno fissato per le nozze con quello delle esequie e in quell’occasione ha sposato il suo promesso post mortem.

E’ questa l’incredibile vicenda che arriva direttamente dalle Filippine e più nello specifico accaduta a Cauayan, dove tante persone anche semplici conoscenti o semplicemente curiosi hanno partecipato alla cerimonia, che è stata ampiamente riportata dalla stampa locale.

La giovane donna era visibilmente provata e come abbiamo già detto però, non ha voluto rinunciare a coronare il sogno di entrambi e così durante la cerimonia ha letto le promesse ed ha anche proceduto allo scambio delle fedi. E così i due si sono uniti in matrimonio, nonostante quello fosse il giorno del suo funerale. I due fidanzatini stavano insieme dai tempi del liceo, ovvero da qualche anno e avevano da sempre progettato di costruire una famiglia e di vivere la vita insieme l’uno al fianco dell’altro.

Erano molto giovani, ma nonostante tutto, avevano Tante Idee e sogni per il loro futuro, ma purtroppo il destino è intervenuto ed ha giocato un terribile scherzo dividendoli per il resto della vita. Adesso sono uniti da questo legame indissolubile che li legherà per il resto della vita, ma è pur vero che la giovane ha tutta la vita davanti, mentre il povero “marito”, è deceduto troppo presto e potrà vegliare sulla sua amata soltanto dall’alto.