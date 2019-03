Giovanna, tumore al colon: raccolta fondi per viaggio della speranza in Texas

Giovanna ha un tumore al colon, è stata operata al Niguarda ma i medici le hanno dato 5 mesi di vita. Dagli Usa arriva una speranza, e i figli hanno attivato la campagna di raccolta fondi su Gofundme per portarla in un centro oncologico a Salem, in Texas.

Il tumore di Giovanna è incurabile

Giovanna ha un tumore al colon con metastasi al fegato, così come racconta uno dei suoi figli. In Italia i medici hanno operato la donna ma hanno definito il suo male incurabile. L’unica speranza di salvare questa donna di Palermo è in Texas. Senza cure a Giovanna rimangono solo 5 mesi di vita ma i figli non si arrendono e vogliono portarla in America, per questo hanno avviato la campagna per la raccolta fondi su Gofundme.

Il centro oncologico in Texas

La diagnosi dei medici italiani non ha convinto i figli di Giovanna che sono pronti a tutto pur di aiutare la madre. Si sono messi a fare delle ricerche e hanno scoperto dell’esistenza di questo centro oncologico in Texas dove potrebbero esserci ancora delle speranze per la madre, forse l’ultima, ma sono decisi a tentare il tutto per tutto.

La famiglia di Giovanna però non può sostenere le spese del sistema sanitario americano. La visita completa con gli esami base ha un costo di 35-40mila dollari a cui devono essere aggiunte le spese per farmaci e interventi, senza contare il viaggio. La storia è stata riportata su Palermo Today e ha fatto un breve il giro del web. In totale servono almeno 500mila dollari per salvare Giovanna.

La malattia di Giovanna

Giovanna si è ammalata 12 anni fa. Dopo alcuni esami le è stato diagnosticato un tumore al glomo carotideo. È stata sottoposta ad un intervento al Niguarda di Milano. Il male sembrava sconfitto ma poi la situazione è peggiorata. Negli anni successivi Giovanna è stata operata altre volte per l’asportazione delle metastasi che si erano sviluppate in diverse zone del corpo.

Anche questa volta la gioia è stata breve perché il tumore si è ripresentato colpendo il fegato. Un nuovo esame ha rilevato il tumore al colon. Giovanna è stata operata d’urgenza e ha fatto la chemioterapia. Le cure però non hanno funzionato, e i medici del Niguarda hanno dichiarato che alla donna restavano pochi mesi di vita.

L’appello dei figli di Giovanna

I figli di Giovanna sono operai e quella sentenza dei medici è stata come una condanna a morte. L’ultimo ciclo di terapia che si è appena concluso servirà a Giovanna per arrivare a giugno, quando si celebrerà il matrimonio di uno dei suoi figli. Dopo potrebbe accadere il peggio. I ragazzi sperano che nessuno si trovi in una situazione di questo tipo perché si sentono impotenti, il tempo scorre e temono il peggio. Ecco perché hanno lanciato l’appello per la raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme e chiedono a tutti di condividerlo.

Le loro ricerche continuano per trovare un centro oncologico anche in Europa, per recuperare tempo e non dover sopportare costi stellari. A breve riceveranno la cartella medica completa con tutti gli esami in formato digitale che caricheranno sul cloud per la condivisione. Intanto la raccolta fondi su Gofundme è ancora ferma a 17mila euro su 100mila.