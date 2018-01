Hotel Ritz di Parigi, rapina in gioielleria: bottino milionario

Una banda di malviventi ha fatto irruzione nel prestigioso Hotel Ritz di Parigi ed ha portato via molti gioielli. Il bottino non è stato quantificato ma c’è chi azzarda addirittura che si aggiri sui 5 milioni di euro. Cinque persone col volto coperto da un passamontagna hanno preso di mira la gioielleria della lussuosa struttura ricettiva di Place Vendome. La banda era armata e, in pochissimo tempo, è riuscita a portarsi via tanti monili. Alcuni testimoni hanno affermato che i delinquenti avevano pistole e un’ascia. La Polizia avrebbe fermato tre componenti della banda. Gli altri due sono riusciti a dileguarsi. Non si sa se i gioielli siano stati trovati e riportati nella gioielleria dell’Hotel Ritz.

Vetrine sfondate

Colpo gobbo a Parigi. I cinque rapinatori hanno sfondato, alle 18.30 di ieri, le vetrine della gioiellerie. In pochissimi secondi hanno trafugato i preziosi monili e si sono dileguati.

Molti gioiellieri espongono i propri oggetti preziosi nelle hall del famoso hotel francese, dove Lady Diana trascorse l’ultima serata prima dell’incidente mortale nel tunnel dell’Alma. Era il 31 agosto 1997.

Quattro anni fa, la sicurezza era stata aumentata notevolmente all’interno dell’Hotel Ritz e nelle vicinanze, dopo i furti subiti da diversi gioiellieri. Nonostante ciò, ieri la banda di delinquenti è riuscita a mettere a segno un colpo da Arsenio Lupin.

‘Una somma importante’

La Polizia francese ha detto che cinque ladri, alcuni dei quali armati, sono entrati nell’hotel Ritz e hanno rubato oggetti che valevano ‘una somma importante’.

BFM, emittente televisiva francese, ha affermato che il bottino ammonta a circa 4,7 milioni di euro.

Poliziotto usa taser per fermare rapinatori

Le Parisien ha riferito che un poliziotto avrebbe usato un taser per fermare tre rapinatori; gli altri però sono scappati con i gioielli.

La Polizia non ha confermato che i delinquenti erano armati di asce.

L’Hotel Ritz è uno degli hotel più famosi di Parigi. La struttura è dotata di una galleria commerciale dove vengono venduti vestiti firmati e gioielli.