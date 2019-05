Laptop NC10-14GB con sei virus pericolosi: venduto per 1,3 milioni di dollari

Un laptop infetto, contenente sei tra i malware più pericolosi al mondo, è stato venduto ad un’asta online negli Stati Uniti per la stratosferica cifra di 1,3 milioni di dollari. L’oggetto da device tecnologico è diventato una vera e propria opera d’arte per mano dell’artista cinese Guo o Dong. La persistenza del caos, questo il nome del pezzo, nello specifico è stata valutato del valore di 1,345 milioni di dollari. Il laptop Samsung NC10-14GB ha sei pericolosissimi virus che hanno provocato un danno di 95 miliardi di dollari.

Tecnologia e arte: laptop pieno di malware venduto all’asta online

L’artista cinese Guo o Dong ha realizzato un’opera d’arte mirata a incarnare tutte le maggiori minacce incombenti sulla società e l’umanità. L’uomo, in collaborazione con la società di sicurezza informatica Deep Instinct – che ha fornito i malware – ha installato sul Samsung NC10-14GB sei tra i virus più pericolosi e dannosi al mondo. “Abbiamo questa illusione per cui quello che accade nei computer non può influenzarci direttamente ma è assurdo”, ha spiegato l’artista a The Verge.

Come riportato da repubblica.it, il sito che ha organizzato la vendita online del laptop infetto ha avvertito il compratore di non liberare i sei malware. I virus devono essere utilizzati al solo scopo di ricerca. Il contratto della vendita vincola il vincitore dell’asta online a non diffondere il contenuto del Samsung. Sul sito si legge che la vendita di malware per scopi operativi è illegale negli Stati Uniti. L’acquirente non è stato identificato.

Per i più profani, sul sito dell’asta online è stata resa nota la lista dei malware contenuti nel laptop, del 2008, con display da 10,2 pollici e sistema operativo Windows XP SP3:

WannaCry: probabilmente il virus informatico più famoso che ha colpito più di 200 mila persone in 150 paesi nel 2017, raccogliendo un riscatto di 4 miliardi di dollari.

probabilmente il virus informatico più famoso che ha colpito più di 200 mila persone in 150 paesi nel 2017, raccogliendo un riscatto di 4 miliardi di dollari. MyDoom: datato 2004 e di origine russa. E’ considerato il malware più insidioso e rapido a diffondersi.

datato 2004 e di origine russa. E’ considerato il malware più insidioso e rapido a diffondersi. I LOVE YOU : del 2000, distribuito via email, attraverso i circuiti di file sharing.

: del 2000, distribuito via email, attraverso i circuiti di file sharing. SoBig: del 2003, è un malware in grado di copiare file e di inviarli successivamente ad un server remoto.

del 2003, è un malware in grado di copiare file e di inviarli successivamente ad un server remoto. DarkTequila: diffuso prevalentemente in Sud America a partire dal 2013.

diffuso prevalentemente in Sud America a partire dal 2013. BlackEnergy: un virus che è stato in grado di provocare dei black out su larga scala in Ucraina nel 2015.

Laptop Samsung NC10-14GB, “un bestiario di minacce storiche”

Ha definito la sua opera «una sorta di bestiario, un catalogo di miacce storiche».

«I virus armati che colpiscono le reti elettriche o le infrastrutture pubbliche possono causare danni reali», ha continuato Dong, ammonendo chiunque non creda o non comprenda gli effetti diretti di tale minacce sulla società moderna. Facendo riferimento al malware WannaCry, probabilmente il più pericoloso dei sei, l’artista cinese ha detto «Non è azzardato dire che questo episodio abbia causato un danno umano significativo […] anche se potrebbe essere difficile individuare gli effetti esatto che ha avuto sul paziente».