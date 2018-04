Le discoteche a Roma: quali sono le più gettonate

La città di Roma affascina chiunque la visiti per la sua arte, la sua storia, ma risulta essere unica anche per quanto riguarda la sua vita notturna. Tante sono le discoteche della capitale dove poter ballare e divertirsi fino al mattino, offrendo spettacoli unici per tutti i gusti e le età.

Vediamo in dettaglio quali sono le più frequentate e ricercate

Gilda

Situata nei pressi della notissima e centralissima Piazza di Spagna, il Gilda rappresenta sicuramente una della discoteche di Roma più amate. Vanta sin dalla sua creazione una clientela esclusiva e selezionata, infatti è possibile incontrarvi personaggi illustri del mondo dello spettacolo, del calcio e della politica. Una discoteca d’élite, aperta dal mercoledì alla domenica, che offre ogni giorno, delle serate speciali organizzate nei minimi particolari.

Spazio 900

Situata nella zona dell’Eur, può considerarsi certamente come una delle discoteche più grandi della capitale. Nata da pochi anni, ha già fatto molto parlare di sè per la magica atmosfera che è in grado di creare. Con i suoi 1.000 mq può accogliere fino a 2.500 persone. Grazie alle sue due spettacolari terrazze, la location è adatta ad ospitare party, cerimonie ed eventi a Roma, tutti i 12 mesi dell’anno.

Spazio 900 propone serate a tema e può vantarsi di collaborazioni notevoli, con i più affermati dj a livello mondiale. Essendo una location molto esclusiva, apre solo per avvenimenti importanti, precisamente due venerdì ed un sabato al mese.

Piper

Non si tratta solo della storica discoteca di Roma, ma bensì della discoteca più famosa d’Italia, quella in cui si sono esibiti negli anni ’60, cantanti che in seguito hanno fatto la storia della musica, come i Rokes, l’Equipe 84, Patty Pravo, solo per citarne alcuni. Situata nella zona dei Parioli, il Piper può ospitare fino a 1.000 persone ed è frequentata soprattutto da giovani particolarmente attenti alle ultime tendenze internazionali. A tutt’oggi conserva integro il suo spirito trasgressivo privilegiando i ritmi house e techno. Aperta il venerdì e il sabato.

Anima

In pieno centro, nelle vicinanze di Piazza Navona, si trova l’Anima, una discoteca che rappresenta una scelta ottima per tutti coloro che preferiscono andare fuori nei giorni feriali, quando la maggior parte dei locali sono chiusi. Si sviluppa su due piani: al piano terra è possibile scatenarsi nel dopo-cena sulla pista da ballo, mentre al primo piano ci si può rilassare sorseggiando deliziosi cocktail nel suo elegante bar.

Akab

A Testaccio, uno dei quartieri più veraci e animati per quanto riguarda la movida capitolina, è possibile passare una piacevole serata in compagnia di amici presso la discoteca Akab, punto di ritrovo dei giovani romani fin dagli anni ’80. Al suo interno dallo stile elegante e di tendenza, si può ballare sulle note della musica migliore del momento, dal techno al pop, proponendo anche bellissime serate a tema.

Chalet del bosco

Nella zona dello Stadio Olimpico, a pochi passi da Ponte Milvio, si trova la bellissima discoteca Lo Chalet del Bosco o Bosco delle Fragole. Recentemente ristrutturata, la nuova location è stata resa unica nel suo genere. La struttura, immersa completamente nel bosco, rappresenta il punto di riferimento per tutti quei giovani che desiderano divertirsi in modo sano e ballare fino al sorgere dell’alba.