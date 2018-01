Madre e figlio morti in casa: cos’è successo a Pietrastornina?

loading...

Mistero a Pietrastornina, un piccolo centro a pochi chilometri da Avellino. Madre e figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. A chiamare i carabinieri erano stati alcuni familiari dei due, non avendone più notizie da diversi giorni. I militari della Compagnia di Avellino si sono dunque recati nella casa di via Sott’Arco ed hanno forzato la porta. Madre e figlio erano morti. Virginia Petrone, 85 anni, si trovava in cucina, al piano terra. Il 45enne Marco Spampinato, il figlio, si trovava invece nella sua camera da letto, al primo piano.

Nessun segno di violenza

Sui corpi di madre e figlio non sono stati notati segni di violenze. Perché, allora, i decessi?

Marco Spampinato era invalido civile. Di lui si prendeva cura l’anziana madre. A fare luce sulla vicenda saranno senza dubbio gli accertamenti del medico legale, Elena Picciocchi, che ha già svolto un primo esame esterno delle salme.

Attualmente non è possibile risalire alla data della morte di madre e figlio. Non si conoscono neanche le cause dei decessi.

Madre e figlio uscivano raramente di casa

Alcuni vicini hanno detto che Virginia e Marco erano ‘due persone

che conducevano una vita molto riservata’. Madre e figlio non uscivano di casa quasi mai, specialmente da quando era morto il capofamiglia, ovvero da alcuni mesi fa.

Non è escluso che l’anziana sia morta in cucina per cause naturali e il figlio, impaurito e smarrito, si sia avvelenato in camera da letto.

Pietrastornina è sotto shock per la morte di madre e figli. La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’episodio e svelare il mistero.

I carabinieri di Avellino continuano ad indagare, in attesa dei referti degli esami medico-legali, ascoltando i parenti e i vicini di casa di Virginia e Marco. Attualmente non si esclude nessuna ipotesi.

Nessuno sarebbe entrato in casa, visto che la porta era chiusa da dentro. Madre e figlio sono morti contestualmente o in momenti diversi?