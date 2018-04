Metadone nel sangue di un bimbo di 18 mesi, genitori drogati

E’ stato il metadone ad uccidere un bimbo di 18 mesi a Parma? Ci sorge tale interrogativo perché nel sangue del piccolo sono state trovate tracce dell’analgesico che solitamente viene somministrato ai drogati in trattamento. La morte del minore risale allo scorso 4 aprile. La scoperta è stata fatta al termine degli accertamenti tossicologici. Ancora non si può giungere a conclusioni affrettate: solo il referto finale potrà corroborare i recenti risultati.

Genitori non iscritti in nessun programma di disintossicazione

Il metadone viene somministrato agli eroinomani in cura. Perché tracce di tale sostanza erano nel sangue di un bimbo di 18 mesi? Per ora è un mistero. L’unica cosa certa è che i genitori del piccolo sono tossicodipendenti, anche se non iscritti in nessun programma di disintossicazione del Sert. Come facevano allora a possedere metadone? E perché quella sostanza è finita nel sangue del bambino?

Ai sanitari dell’ospedale, la coppia di genitori aveva spiegato che il bimbo aveva la febbre e gli avevano dato del paracetamolo. Gli investigatori, durante le perquisizioni nella casa dei genitori della vittima, non hanno trovato nessun flacone di metadone. Vero è che i poliziotti sono accorsi nell’abitazione dopo tante ore.

Dopo la morte del bimbo, la Procura di Parma ha aperto un’inchiesta, attualmente senza indagati. Il piccolo, in base a una prima ricostruzione, aveva febbre da qualche giorno. Quando i genitori l’avevano portato al Pronto soccorso era in arresto cardiaco. I genitori, un tunisino e un’italiana, hanno altri 2 figli. Il personale sanitario non ha notato nessun segno di violenza sul corpo né indizi di riflussi.

Pavia: somministra metadone al figlio, bimbo salvo

Un bambino di 4 anni che piange e un papà che gli somministra metadone. E’ successo a Pavia nei mesi scorsi. Il bimbo fortunatamente si è salvato, non ha avuto la stessa tragica sorte dei piccolo che è deceduto recentemente a Parma, forse per il metadone. Il padre del bimbo di Pavia, 39 anni, è stato condannato a 6 mesi di reclusine per lesioni gravissime. La madre, 40 anni, è stata assolta sempre nell’ambito del medesimo giudizio. L’uomo ha sempre sottolineato di aver dato metadone al figlio perché stava male e piangeva.

Anche il bambino di Pavia è figli di genitori drogati. La tossicodipendenza della madre era stata trasmessa al feto e i medici, poco dopo la nascita, avevano notato i segni dell’assuefazione. Il piccolo era stato trattato con metadone e dimesso. Dopo qualche giorno, però, era stato riportato in ospedale dai genitori. Il minore era in pessime condizioni.

I medici di Pavia pensavano, all’inizio, a una scorpacciata di latte; poi la scoperta dell’inquietante verità: nel sangue del bimbo c’erano tracce di metadone. Il padre del minore aveva confessato alla compagna, in una lettera, di aver somministrato metadone al minorenne con una siringa, ritenendo di migliorare le sue condizioni di salute. Invece ha aggravato il suo stato. Padre e madre erano stati rinviati a giudizio per tentato omicidio; poi il reato è stato derubricato in lesioni gravissime.

Bimbo affidato a un’altra famiglia

Sebbene la mamma sia stata assolta, il bimbo è stato affidato a un’altra famiglia dal Tribunale dei minori. Fabio Santopietro, legale della donna, ha detto: ‘La mia assistita è stata assolta, aspetteremo le motivazioni della sentenza e poi tenteremo in Cassazione la revisione del processo civile per cercare di poter riavere il bimbo’.

Chiara Pedrazzi, avvocato che difende il padre del bimbo, ha dichiarato: ‘Impugneremo la sentenza perché a mio avviso non c’è la volontarietà del gesto. È stata una leggerezza, non c’era la volontà di far del male al piccolo. Il padre aveva visto che al bambino in ospedale era stato dato il metadone come terapia e siccome lui piangeva e aveva delle coliche ha pensato di darglielo… Lui ha scagionato la compagna, si è assunto le sue responsabilità’.