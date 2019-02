Modica: muore Vanessa Denaro dopo uno scontro auto-moto

Tragico incidente a Modica nel quale ha perso la vita Vanessa Denaro, una giovane ragazza di 19 anni. La giovane era alla guida della sua moto che si è scontrata con un’auto. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la ragazza.

Vanessa Denaro aveva solo 19 anni

Vanessa Denaro aveva solo 19 anni ed è morta giovanissima mentre viaggiava sulla sua amata moto. L’incidente è avvenuto nella giornata del 31 gennaio 2019 nella contrada Rocciola Scafani a Modica.

La ragazza di 19 anni era, come detto, alla guida della sua moto ed ha avuto uno scontro violento con un’auto. Le forze dell’ordine sono subito giunte sul luogo della tragedia. I carabinieri di Modica hanno effettuato tutti i rilievi di legge per accertare con esattezza la causa del fatale incidente stradale.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente che ha coinvolto e ucciso Vanessa Denaro è ancora tutta da definire quindi. I testimoni che erano sul luogo dell’incidente hanno tempestivamente allertato i soccorritori subito dopo il violento sinistro. Gli uomini del 118 sono subito accorsi, ma per la giovane motociclista non c’è stato nulla da fare.

I messaggi sui social per Vanessa

I messaggi sui social per Vanessa Denaro sono stati davvero molti una volta iniziata a circolare la notizia del decesso. La giovane stava frequentando l’ultimo anno dell’istituto Alberghiero ed era molto amata e conosciuta.

Come riportato anche da Sicilia Fan, gli amici di Vanessa hanno scritto: “Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti sono solo degli invisibili” – poi continua – “tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime. Stento ancora a crederci… Riposa piccolo Angelo”. Anche a Castel Volturno una ragazza è morta dopo una fuga in moto mentre in Lombardia, causa maltempo, un 53enne ha perso la vita.