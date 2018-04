Morso da squalo, orso e serpente a sonagli: salvo

Il giovane Dylan McWilliams, 20enne del Colorado (Usa) non si può certo ritenere una persona sfortunata, poiché in meno di 4 anni è stato morso da uno squalo, da un orso e da un serpente a sonagli. Nonostante le ferite, il 20enne è riuscito a sopravvivere. L’ultima aggressione è avvenuta recentemente alle Hawaii. Secondo alcuni media locali, Dylan stava facendo bodyboarding nell’oceano, al largo di Kauai, giovedì scorso, quando un grosso squalo gli ha afferrato una gamba.

7 punti di sutura per il morso dello squalo

McWilliams, appassionato di sport outdoor, ha detto di aver lavorato come istruttore di addestramento di sopravvivenza e, grazie alle sue conoscenze, è riuscito a nuotare per circa 30 metri, fino a riva. Una persona lo ha notato ed ha chiamato subito gli operatori sanitari. ‘Non sapevo se avessi perso metà gamba o altro’, ha rivelato il ragazzo del Colorado nelle ultime ore. I medici hanno applicato 7 punti di sutura al 20enne di Grand Junction, dopo il ricovero in ospedale.

L’aggressione dell’orso

Qualche mese fa, invece, il giovane aveva rimediato 9 punti in testa dopo essere stato aggredito da un grosso orso in un campo estivo del Colorado. Il 20enne ha raccontato di essere stato svegliato e morso dall’orso. L’animale sarebbe stato colpito agli occhi molte volte dal ragazzo. Colpi che hanno costretto l’orso a mollare la presa e fuggire. Riguardo all’aggressione subita, il ragazzo americano ha detto: ‘Immagino di essermi trovato nel punto sbagliato al momento sbagliato’.

Gli attacchi dello squalo e dell’orso seguono quello del serpente a sonagli durante un’escursione nello Utah. Dylan ha riferito allo Star Advertiser che il morso del rettile non era così grave. Il ragazzo si sarebbe ripreso in un paio di giorni. Le spiacevoli vicende non hanno minimamente fatto cambiare idea a McWilliams, che continua ad amare la natura e la fauna selvatica. Negli ultimi anni il 20enne ha viaggiato molto tra Usa e Canada, finanziando le sue escursioni con strani lavori, come operaio in un ranch e istruttore di sopravvivenza. ‘I miei genitori sono grati che io sia ancora vivo’, ha detto Dylan recentemente.

Passione ereditata dal nonno

Il giovane del Colorado ha affermato che il primo ad insegnargli le tecniche di sopravvivenza fu suo nonno quando aveva 3 anni. Da quel momento, Dylan iniziò ad appassionarsi della vita all’aria aperta. ‘Ho insegnato ai bambini e alle persone, chiunque volesse, come sopravvivere nel deserto e vivere lontano dalla terra come facevano gli esploratori’, ha detto McWilliams dal campeggio in una spiaggia hawaiana.

Il 20enne ha usato tutte le sue abilità di difesa e di sopravvivenza lo scorso luglio, quando la sua testa si era ritrovata tra le fauci di un grosso orso. ‘Questo orso nero mi ha afferrato per la parte posteriore della testa. Io ho cercato fargli mollare la presa, colpendo l’occhio fino a quando non mi ha lasciato andare’, ha narrato Dylan, che non dimenticherà mai quei momenti convulsi. Gli amici si erano svegliati per il forte rumore, constatando che Dylan era ferito e l’orso si era allontanato. Le autorità del parco avevano trovato l’orso il giorno seguente e, dopo aver scoperto che il sangue che aveva sotto le unghie era del 20enne del Colorado, lo avevano ucciso.

Dolore e cicatrici

Quando si tocca la testa, adesso, McWilliams sente dolore. Quell’orso gli ha lasciato delle cicatrici. Tale dolore però non ha allontanato il ragazzo dalla vita all’aria aperta. ‘Ho sempre amato gli animali e ho trascorso più tempo possibile con loro’, spiega Dylan, che attribuisce gli incidenti degli ultimi tempi al fatto di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, aggiungendo: ‘Non incolpo lo squalo, non incolpo l’orso’. McWilliams insomma non accusa nessuno, neanche il serpente a sonagli, lo squalo e l’orso.

Ora Dylan è impaziente. Spera che le sue ferite guariscano presto per poter tornare al surf. Nonostante gli incidenti e le ferite, McWilliams esorta la gente a vivere all’aria aperta, aggiungendo: ‘Vado ancora a fare escursioni, continuo a prendere serpenti a sonagli, e continuerò a nuotare nell’oceano’.