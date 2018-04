Morta la persona più vecchia del mondo: Nabi aveva 117 anni

Ieri sera, poco prima delle 20, è morta la persona più anziana del mondo. La giapponese Nabi Tajima aveva 117 anni. La notizia è stata diffusa della autorità regionali. Tajima, classe 1900, avrebbe compiuto 118 anni il prossimo 4 agosto ed avrebbe festeggiato con 160 discendenti, tra cui tanti pronipoti. Stando a quanto riferito da un funzionario nella città di Kikai, Nabi Tajima è deceduta in un ospedale. Kikai, la città della centenaria nipponica, è situata nella prefettura di Kagoshima, a Kyushu, una delle quattro isole principali del Giappone.

La più anziana del mondo dopo la morte di Violet Brown

Nabi Tajima era diventata la persona più vecchia del mondo 7 mesi fa, dopo la morte della giamaicana Violet Brown. Anche quest’ultima aveva 117 anni. Secondo il team di ricerca americano Gerontology, adesso la donna più anziana del mondo è un’altra giapponese, ossia Chiyo Yoshida. La donna ha 116 anni.

La signora Tajima aveva 9 figli e tanti nipoti e pronipoti. La sua era una famiglia numerosa. Il marito Tominishi è morto negli anni ’90, all’età di 95 anni.

L’uomo più vecchio del mondo, secondo dati riportati all’inizio del mese, è il giapponese Masazo Nonaka. Ha 112 anni. Il numero dei centenari è aumentato notevolmente in Giappone: nel 2017 erano 67.824; nel 1963, invece, 153.

Cile: la morte del centenario Celino Villanueva Jaramillo

Nei giorni scorsi, in Cile, è morto Celino Villanueva Jaramillo, uomo nato nel luglio del 1896. L’anziano aveva accusato gravi problemi polmonari dopo una brusca caduta dal letto. Jaramillo, residente a San José de Mariquina, città a sud del Cile, non era mai stato riconosciuto come la persona più vecchia del mondo perché il suo certificato di nascita era rimasto bruciato durante un incendio.

In Cile Jaramillo era diventato una celebrità. Si erano recati nella sua abitazione, in occasione dei suoi 115 anni, anche il presidente cileno Sebastian Piñera e il ministro dello sviluppo sociale Joaquin Lavin. I due gli avevano consegnato diversi regali e lo avevano nominato cittadino più anziano della nazione. Tra i regali ricevuti c’erano anche un paio di auricolari, una stufa a legna e due set di stampelle. Al centenario cileno era stato consegnato anche attestato riconosciuto dal Governo che accertava la sua veneranda età. Jaramillo, prima di morire, era stato colpito da una cataratta ed aveva seri problemi di udito (era sordo all’85%).

Jeanne Calment: la più vecchia di tutti

loading...

La persona più anziana mai vissuta sulla terra è stata la francese Jeanne Calment. Quando passò a miglior vita, nel 1997, aveva 122 anni e 164 giorni. La corona di persona più vecchia del mondo passò all’americana Sarah Knauss, morta nel 1999 a 119 anni. Nabi Tajima era diventata la terza persona più anziana mai vissuta sulla terra dopo la Knauss e la Calment.

La centenaria nipponica Nabi non aveva mai parlato pubblicamente del suo stile di vita, diversamente da Misao Okawa, ovvero la persona più anziana del mondo fino alla suo decesso, avvenuto nel 2015. Misao aveva confessato che alla base della sua longevità c’era probabilmente la dieta giapponese. Misao mangiava, tra l’altro, sushi e stufato di manzo. ‘Mangia e dormi, e vivrai a lungo’, disse la Okawa durante un’intervista.

I Paesi più longevi del pianeta

Secondo i dati ufficiali divulgati nel 2016 dal World Factbook, il Giappone è piazzato in terza posizione nella classifica dei Paesi più longevi del pianeta. In pole position ci sono nazioni come Monaco, Singapore, San Marino, Andorra, Guernsey, Hong Kong e Andorra. Gli italiani non devono preoccuparsi, però, poiché l’Italia occupa la 14esima posizione. Il Bel Paese, insomma, occupa una buona posizione nella chart dei Paesi più longevi.

Uno dei motivi per cui l’Italia è una delle nazioni più longeve è certamente la dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura e olio extra vergine di oliva. Tra le nazioni che vantano un’alta aspettativa di vita ci sono Giappone, Francia, Spagna, Svizzera, Australia, Portogallo, Slovenia e Canada. Si vive poco, invece, in Paesi come Ciad, Afghanistan e Somalia.