Muore dopo liposuzione: medico indagato per omicidio colposo

Una 36enne è morta dopo un intervento di liposuzione effettuato presso una clinica milanese. Il marito, addolorato, ha sporto denuncia ed ora la Procura di Milano svolge accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. La donna, secondo le informazioni pervenuteci di recente, è morta in una struttura sanitaria nel Bresciano, dove era arrivata in pessime condizioni.

Febbre e convulsioni dopo la liposuzione

Ana Maria Cracium stava malissimo quando era arrivata nell’hospice bresciano. Si era sottoposta a un intervento di liposuzione a Milano. I chirurghi le avevano asportato tessuto adiposo dall’addome, dai fianchi e dalle gambe. Il partner, assistito dal legale Laura Gravina, ha riferito che, dopo l’operazione, la 36enne aveva iniziato ad accusare febbre e convulsioni. Stava male ed era rimasta per qualche giorno in un hotel di Milano. Poi il ritorno nel suo Paese, la Romania.

Una volta tornata in Romania, la donna sottoposta alla liposuzione si era sentita male. Il partner e i familiari l’avevano trasportata in una clinica perché le sue condizioni erano peggiorate. Il compagno ha riferito che si erano resi necessari diversi interventi per ‘fasce necrotizzate’, eseguiti a Bucarest.

Infezione devastante

L’avvocato Laura Gravina dice che la 36enne ‘aveva un’infezione devastante nelle parti basse del corpo, fianchi, addome, gambe’. Alla fine i parenti avevano deciso di riportare la donna a Brescia, dove aveva molti amici e conoscenti. Dapprima era stata ricoverata alla Fondazione Poliambulanza di Brescia e successivamente in una struttura socio-sanitaria di Orzinuovi, dove è morta. L’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia sul corpo della donna.

L’intervento di liposuzione era stato effettuato in uno studio medico di Milano. Il marito della 36enne ha denunciato il medico Mattia Colli, che ora è indagato per omicidio colposo. Gli uomini dei Nas dei carabinieri si sono recati nello studio medico dove opera Colli per effettuare una perquisizione. La domanda è: Colli ha rispettato la normativa igienico-sanitaria durante la liposuzione? Lo studio medico si trova in via Podgora, a due passi dal tribunale.

La tecnica della liposuzione

La liposuzione è una pratica chirurgica che consente di eliminare i depositi di grasso in determinate zone del corpo, come collo, viso, tronco, braccia, glutei, cosce, fianchi, polpacci e caviglie. La tecnica non rappresenta un’alternativa al dimagrimento ma un modo per asportare il grasso in certe aree del corpo che non si potrebbero eliminare nemmeno con una dieta rigida e l’esercizio fisico.

Il metodo può essere combinato con altre pratiche chirurgiche come lifting del viso, lifting delle cosce e addominoplastica. La liposuzione si può effettuare sia in anestesia generale che locale.