Nave da crociera contro pilone dell’autostrada: 25 feriti

La grossa nave da crociera Swiss Crystal è finita contro un pilone di un’autostrada tedesca, causando il ferimento di 25 persone. L’incidente è avvenuto lo scorso 26 dicembre 2017 nei pressi di Duisburg. I 129 passeggeri sono stati tratti in salvo da un’altra nave. Il pilastro preso in pieno dal grande natante è dell’autostrada A42. La Swiss Crystal stava solcando le acque del fiume Reno. Quattro persone hanno riportato gravi ferite; le altre invece se la sono cavata con lesioni lievi.

Germania: autostrada A42 chiusa

Un portavoce della Polizia tedesca ha rivelato a un tabloid locale che nessuno dei passeggeri della nave da crociera finita contro un pilone ha riportato ferite fatali.

In soccorso della Swiss Crystal sono arrivate anche due imbarcazioni dei vigili del fuoco. L’autostrada A42 è stata chiusa per consentire ai tecnici di svolgere tutti gli accertamenti. E’ necessario verificare che l’incidente non abbia minato la stabilità del ponte.

La nave da crociera Swiss Crystal, vero gigante del mare di 101 metri, è stata inaugurata nel 1995 e sottoposta a un restyling nel 2007.

Il natante di proprietà della compagnia di navigazione svizzera SCYLLA parte sempre da Basilea. Quello che martedì si è scontrato con il pilone si stava recando in Olanda.

La proposta del tour operator

I servizi di emergenza di Duisburg hanno detto che il tour operator ha offerto ai passeggeri della Swiss Crystal la possibilità di continuare la crociera su un’altra nave. Ovviamente, ai passeggeri sono state offerte camere d’albergo dove trascorrere la notte e mezzi di trasporto per tornare a casa. Non tutti, infatti, vogliono continuare la crociera su un’altra imbarcazione.

La Swiss Crystal è una nave di dimensioni importanti ma non è tra le più grandi del mondo. Ecco la lista delle 10 più grandi navi da crociera del mondo.

Harmony od the seas (ospita fino a 5479 passeggeri) Oasis of the seas – Allure of the seas Quantum of the seas Norwegian Epic Freedom of the seas Liberty of the seas Independence of the seas Queen Mary 2 Norwegian Breakaway Norwegian Getaway