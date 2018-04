Pagati per viaggiare: la singolare offerta di Wow Air

Sui social e su diversi siti web si leggono spesso proposte del tipo ‘Ti paghiamo per viaggiare e raccontare l’esperienza (e la nostra azienda) sui social network’. Le agenzie di viaggio, del resto, all’epoca del web fanno di tutto per procacciarsi clienti e, dunque, fare business. Per rafforzare la propria posizione, però, oggi ci vogliono anche i blogger e gli influencer. Il concetto è ben noto alla compagnia aerea low cost Wow Air, che adesso paga gente per viaggiare. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Viaggi con il miglior amico

Wow Air offre ‘un lavoro estivo retribuito di (quasi) tre mesi, in cui ti trasferirai in Islanda e viaggerai per il mondo con il tuo migliore amico’. Quanto si percepirà per viaggiare? Circa 8mila euro. Inoltre il viaggiatore non pagherà hotel, voli, attività varie e la dimora a Reykjavik. Si dovrà viaggiare, e di conseguenza si verrà pagati, tra il 1 giugno al 15 agosto 2018. L’unica cosa che il viaggiatore dovrà fare sarà documentare i viaggi, con video, foto, guide digitali e Instagram stories.

Come partecipare al concorso della Wow Air?

Per partecipare alla sorta di concorso promosso dalla Wow Air bisogna inviare un filmato entro il prossimo 14 maggio. Il video deve essere breve (durata massima 2 minuti) e descrivere la città in cui si vive.

Tutti coloro che vogliono essere pagati per viaggiare dovranno caricare il video sul sito www.wowair.com/travelguide. Sono necessarie competenze o bisogna avere determinati requisiti? Certamente no: occorre solo essere maggiorenni, avere dimestichezza con i social e con la lingua inglese.

loading...

Il vincitore verrà proclamato il prossimo 18 maggio. E poi? Beh, il fortunato viaggiatore si dovrà recare dapprima a Reykjavik, nell’appartamento che la compagnia gli metterà a disposizione, e poi scegliere 8 destinazioni tra quelle indicate dalla compagnia e programmare i viaggi. Quanto durerà ogni viaggio?

Viaggi a New York e Dubai

Chi riuscirà a vincere il concorso e quindi ad essere pagato per viaggiare potrà visitare splendide città come Dubai, New York e Berlino. Ogni viaggio avrà una durata media (tra i 2 e i 4 giorni).

Il vincitore del concorso potrà portare con sé un caro amico, che lo supporterà nella fase di documentazione di ciascuna trasferta. In ogni guida di viaggio dovranno essere indicati dettagli come la vita notturna, i posti da visitare, il cibo, i trasporti, la natura ed altre indicazioni utili ad ogni persona che vuole visitare tale location.

Chi ha un po’ di tempo libero, nei prossimi mesi, può realizzare un breve video e inviarlo alla Wow Air, sperando di vincere il concorso ed iniziare ad essere pagato per viaggiare.

Dedicato a chi pensa in grande

Wow Air si è messa dunque alla ricerca di due persone che desiderano viaggiare molto insieme questa estate, descrivendo nei minimi dettagli i luoghi incantevoli. Il concorso WOW Travel Guide è stato lanciato lo scorso 23 aprile. La compagnia dice che sta cercando una ‘coppia divertente di individui che siano in grado di pensare in grande’.

Wow Air è una compagnia aerea low cost che negli ultimi anni si è rafforzata molto. L’anno scorso, ad esempio, aveva ampliato la sua flotta con nuovi velivoli Airbus.

La compagnia low cost islandese aveva acquistato il velivolo in leasing da Air Lease Corporation. La scelta sarebbe ricaduta sull’A320neo anche perché consuma pochissimo, grazie al motore fornito da CFM.