Pistoia: uccide padre con un calcio dopo una lite, morto Flaviano Nocentini

Tragica lite a Pistoia in piazza Carnevale dove a seguito di una furibonda lite un uomo di 59 anni, Flaviano Nocentini, è morto a causa di un calcio sferratogli dal figlio. Il giovane è stato tratto in arresto e trasferito in carcere.

La tragica lite in piazza Carnevale di Pistoia si è registrata nella serata del 09 febbraio 2019 ed è avvenuta tra padre e figlio. Purtroppo, a seguito dell’arcano, ha perso la vita un uomo di 59 anni, Flaviano Nocentini, il padre del ragazzo.

Secondo le ultime testimonianze, i due stavano litigando ferocemente, quando all’improvviso il figlio dell’uomo, di 22 anni, ha sferrato un violento calcio al padre. L’uomo, colto di sorpresa, è caduto a terra ed ha sbattuto la testa.

I testimoni hanno subito allertato i sanitari, arrivati tempestivamente su l posto. Gli uomini del 118 hanno provato a rianimare Flaviano Nocentini, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, purtroppo è deceduto a seguito dell’impatto.

Il giovane 22enne arrestato

Il giovane 22enne, figlio di Flaviano Nocentini, è stato arrestato dai carabinieri di Pistoia giunti sul posto, come riportato anche da Go News. Il ragazzo è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale di via Dei Macelli con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Il corpo di Flaviano Nocetelli è a disposizioni degli inquirenti per essere sottoposto ad autopsia, inoltre, gli agenti delle forze dell'ordine stanno indagando per capire quale sia stato il motivo scatenante della discussione.