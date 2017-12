Pullman si ribalta in autostrada: colpa della curva o dell’asfalto viscido?

Un pullman partito da Urbino e diretto in Sicilia si è ribaltato in autostrada, nei pressi dello svincolo per Villa San Giovanni. Il bilancio è di 15 feriti. Una donna è in ospedale, in prognosi riservata: secondo i medici non è in pericolo di vita. Nonostante i feriti, l’incidente stradale ha avuto un esito fausto. Poteva accadere una tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il pullman si sarebbe adagiato su se stesso, scivolando per una decina di metri e finendo contro un guardrail. Il mezzo era partito da Pesaro-Urbino ed era diretto a Catania.

Camion ribaltati nello stesso punto

Non si conosce ancora l’esatta causa dell’incidente. Perché il pullman si è ribaltato? Si vocifera della forma della curva. La strada, in quel punto, non è proprio semplice da affrontare. Il ‘curvone’ richiede una certa attenzione. Forse il conducente si è trovato in difficoltà.

Le indagini proseguono per scoprire la ragione dell’incidente, costato lesioni ed ecchimosi a una quindicina di persone.

Lo scorso 17 dicembre, sempre in prossimità del ‘curvone’, due camion si erano ribaltati. E’ la forma della curva il problema? Forse i tecnici dovrebbero analizzare quel tratto di strada per renderlo meno pericoloso.

Ovviamente, tra i fattori alla base dell’incidente delle ultime ore e quelli dello scorso 17 dicembre c’è il maltempo. Sia il pullman che i camion si sono ribaltati in presenza di asfalto viscido per le piogge.

Ribaltamento alle 6

A bordo del pullman partito da Pesaro Urbino c’erano 45 persone. All’improvviso il mezzo si è adagiato sul fianco sinistro. Tanta paura a bordo. Erano le 6. Sul posto sono arrivati immediatamente poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e uomini dell’Anas.

I passeggeri e i due autisti sono stati estratti dal pullman in poco tempo. I 15 feriti sono stati trasportati in ospedale. La zona interessata dall’incidente è stata interdetta al traffico veicolare per circa 40 minuti. Viaggio sfortunato per 45 persone. La Salerno-Reggio Calabria ha colpito ancora.