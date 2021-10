Quando è fondamentale chiamare un fabbro nelle situazioni di emergenza

Quello del fabbro è un mestiere molto antico che sa unire all’uso delle tecniche tradizionali anche l’apporto determinato dalle nuove tecnologie. Se oggi spesso si predilige la lavorazione industriale, è chiaro che un professionista deve avere anche una buona dose di manualità, caratteristica davvero indispensabile per effettuare interventi di vario tipo. Il fabbro può offrire servizi molto diversi, come per esempio l’installazione di porte blindate e di vari generi di serramenti. A volte interviene anche quando ci sono delle emergenze e il cliente si trova in difficoltà. Ma quali sono i casi urgenti in cui un fabbro deve intervenire necessariamente? Scopriamone di più su questo argomento.

Le chiavi smarrite o spezzate

Qual è il miglior fabbro Firenze o in un’altra città italiana? Come possiamo decidere nello scegliere uno o l’altro professionista? Di certo un buon fabbro è quell’artigiano che sa intervenire anche nelle situazioni emergenziali in cui possiamo ritrovarci, come, per esempio, quando ci troviamo di fronte al problema delle chiavi smarrite o spezzate all’interno della serratura.

In particolare, se la chiave si spezza all’interno della serratura della porta, non sarebbe assolutamente consigliato ricorrere al fai da te, perché potremmo arrecare dei danni alla porta o alla serratura, quindi finiremmo con lo spendere di più rispetto a quanto ci potrebbe costare la chiamata urgente di un tecnico.

Il fabbro in questo caso è l’unico che può risolvere la questione e anche piuttosto rapidamente. Ci sono anche dei servizi di pronto intervento che fanno in modo che il fabbro possa intervenire in ogni momento, anche di notte, in modo da risolvere facilmente, senza troppe complessità, il problema dello spezzarsi della chiave all’interno della serratura o se c’è da intervenire in qualche modo per rimediare al problema delle chiavi smarrite, nel caso in cui non avessimo più la possibilità di entrare nella nostra abitazione.

Con l’intervento del miglior fabbro possiamo risolvere senza troppe complicazioni questo tipo di situazioni.

Le chiavi chiuse dentro casa

Un’altra situazione piuttosto comune che può accadere e in cui deve intervenire necessariamente un fabbro è quella in cui si rimane chiusi fuori da una porta blindata e le chiavi rimangono attaccate dall’interno. Anche in questo caso non è assolutamente consigliabile ricorrere al fai da te.

D’altronde ci possiamo facilmente accorgere come si rivelerebbe inutile qualsiasi tentativo di entrare in casa ed eventualmente possiamo creare dei danni anche alla porta. L’unica soluzione è chiamare il fabbro per un intervento sicuro e affidabile.

I tentativi di effrazione

Un altro aspetto fondamentale che prevede l’intervento del fabbro è quello che riguarda la sicurezza. Dovremmo essere piuttosto tempestivi nella chiamata di un professionista, quando ci accorgiamo che la porta d’ingresso della nostra casa ha subito un tentativo di effrazione.

In questi casi chiamare un fabbro potrebbe essere molto utile, perché l’artigiano può riparare la serratura oppure sostituirla, se appare totalmente danneggiata.

Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, l’intervento del fabbro è molto importante, anche perché possiamo consultare il professionista per dormire sonni tranquilli. Infatti un fabbro esperto ci potrà consigliare per esempio di installare una porta blindata o di provvedere alla messa a punto di inferriate e grate sulle finestre, che possono essere realizzate anche su misura, tenendo conto di tutte le nostre esigenze.

Per quanto riguarda la sicurezza, non ci dimentichiamo che il fabbro è proprio il professionista più indicato anche se vogliamo installare una cassaforte, provvedendo alla manutenzione o intervenendo per sbloccarla nel caso in cui si dovessero verificare dei problemi.

Naturalmente è da chiamare un fabbro anche quando bisogna installare o riparare le tapparelle, le serrande, i cancelli o le saracinesche, sia manuali che elettrici, magari anche facendo in modo che possa lavorare insieme ad altre figure di professionisti.