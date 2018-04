Sally Ashby e il marito non riuscivano ad avere figli e si erano rivolti a un ginecologo. Questo, invece di usare il materiale genetico del marito della paziente, aveva usato il suo per la fecondazione. Sally, in poche parole, era rimasta incinta del suo ginecologo senza saperlo. Lo ha appreso dopo 36 anni grazie a sua figlia, che recentemente ha fatto una ricerca sulle sue origini. L’episodio è avvenuto negli Usa.

La famiglia ha intentato una causa

La signora Ashby, il marito e la figlia hanno intentato una causa contro il medico a cui 36 anni fa si erano rivolti per risolvere i problemi a concepire un bambino. Ashby ha per anni pensato che il dottore avesse usato il liquido seminale di uno studente universitario per la procedura che portò alla nascita di Kelli Rowlette, la sua primogenita, nella primavera del 1981. L’anno scorso Kelli ha scoperto, mediante un test del DNA fatto per gioco, di avere una corrispondenza genetica genitore-figlio con un certo Gerald Mortimer, il ginecologo della madre.

Ashby, il marito e la figlia hanno intentato la causa venerdì scorso contro Mortimer, la moglie Linda e la Obstetrics and Gynecology Associates di Idaho Falls, struttura sanitaria dove venne eseguita la procedura. Shea Meehan, avvocato della famiglia americana, ha scritto: ‘Mentre la famiglia comprende l’interesse del pubblico per la sua storia, chiede che la sua privacy sia rispettata mentre si concentra sul difficile processo di guarigione da questo trauma’.

Il medico è andato in pensione

Il dottor Mortimer è andato in pensione e ogni tentativo di raggiungerlo per un commento è stato vano. Sembra che il dottore non abbia nominato neanche un legale. Michael Wheiler, avvocato che rappresenta Obstetrics and Gynecology Associates di Idaho Falls, ha detto che i professionisti che lavorano adesso nella struttura sanitaria non sono coinvolti nella torbida vicenda. All’epoca molti di loro non erano nemmeno laureati. Wheiler ha aggiunto di non essere a conoscenza di nessun altro reclamo di un paziente nei confronti del dottore.

Mortimer raccomandò ad Ashby e al marito, dopo averli visitati, di sottoporsi a una procedura consistente nella miscelazione del liquido seminale di un donatore con quello di Fowler prima dell’inseminazione. La coppia acconsentì, ma a una condizione: il donatore doveva essere uno studente universitario molto simile a Fowler, con occhi azzurri, capelli castani, e alto almeno 1,80 m. La donna rimase incinta e dopo 9 mesi diede alla luce Rowlette. Due anni dopo la nascita di Kelli, la signora Ashby rimase incinta nuovamente, senza l’aiuto del ginecologo però.

Ginecologo sapeva che Kelli era sua figlia

‘La signora Ashby, il signor Fowler, ed i loro bambini si sono trasferiti da Idaho Falls, Idaho, nello Stato di Washington. Il dottor Mortimer pianse quando la signora Ashby lo informò che se ne stavano andando. Il dottor Mortimer sapeva che Kelli Rowlette era sua figlia biologica ma non lo aveva confessato alla signora Ashby o al signor Fowler’ si legge nelle carte processuali.

L’Oms ha dichiarato che i problemi di fertilità colpiscono una grossa percentuale della popolazione mondiale, tra cui oltre il 10% delle donne. Negli Usa circa il 6% delle donne sposate tra i 15 e i 44 anni non riesce a restare incinta dopo un anno di tentativi.