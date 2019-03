Tinder, stop al tradizionale algoritmo: come funziona il nuovo sistema

Tinder, il famosissimo sito di incontri online, si sta rivoluzionando. A darne notizia la società Match Group che ha annunciato lo stop al tradizionale algoritmo Elo Score, alla base del sistema di compatibilità dell’applicazione. Tinder si munisce di un nuovo sistema che premierà gli utenti più attivi e partecipi. Vediamo come funziona.

Algoritmo Elo Score in pensione: critiche e limiti

Tinder, sito di dating online che nel 2018 ha raggiunto il milione di iscritti, si basava su un algoritmo chiamato Elo Score: la desiderabilità dei profili era fondata quasi unicamente sulla foto profilo. Nonostante ci fosse un breve spazio per inserire informazioni biografiche, gli utenti acquistavano popolarità per il proprio aspetto fisico.

Algoritmo Elo Score: scacchi e sistema a caste in Tinder

L’algoritmo Elo Score è un metodo derivato dagli scacchi per calcolare la forza relativa di ogni giocatore. Più persone facevano swipe verso destra su un profilo, mostrando il loro apprezzamento, più quel profilo guadagnava punti rispetto ad altri. Il profilo diventava quindi sempre più popolare in una sorta di sistema a caste dentro l’applicazione, in cui utenti meno apprezzati venivano esclusi dai match.

La società Match Group ha fatto sapere di aver modificato l’algoritmo Elo Score, adottando un nuovo sistema di compatibilità. Come riportato da Libero Tecnologia, non sono stati forniti molti dettagli dall’azienda produttrice. E’ presumibile che, una volta eliminato il sistema di compatibilità basato sulla foto profilo, ci si basi su altri fattori: informazioni biografiche, personalizzazioni, coinvolgimento e status attivo sull’applicazione.

Nuovo algoritmo per l’app di incontri online, ipotesi su Tinder

Match Group non ha fornito molte informazioni riguardo il nuovo algoritmo adottato da Tinder, al posto di Elo Score. L’azienda si è limitata a dire di aver messo uno stop al vecchio sistema. Tale decisione è seguita a molte critiche e lamentale da parte di utenti che, non ricevendo voti in base alla foto profilo o al semplice aspetto fisico, non riuscivano ad ampliare la propria cerchia di conoscenze online.

Algoritmi aperti e combinazione dei profili

Match Group ha dichiarato che ora gli algoritmi saranno aperti e i profili degli utenti saranno rimescolati ogni 24 ore. In questo modo coloro che sono più attivi sul sito avranno più possibilità di ricevere match di volta in volta diversi. Tinder vuole evitare di favorire e avvantaggiare chi non usa l’applicazione da mesi ma è votato solo in base alla foto profilo.

Guadagneranno anche molta importanza le informazioni aggiuntive sul profilo Tinder: sesso, età, preferenze, geolocalizzazione, informazioni biografiche. L’app si pone l’obiettivo di favorire gli utenti vicini geograficamente, come parametro cruciale per stabilire l’affinità. Con questo nuovo algoritmo Match Group vuole abbattere gli stereotipi e cercare di dare a tutti gli utenti le stesse possibilità, specialmente a coloro che sono più attivi e interessati.