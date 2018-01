Torta di riso giapponese può uccidere: rischio soffocamento

Saranno pure gustose, ma le tradizionali torte di riso giapponesi possono uccidere. Tali dolci vengono preparati e consumati, in Giappone, soprattutto per festeggiare il nuovo anno. A Capodanno, insomma, è consuetudine mangiare un po’ di torta di riso in Giappone. Purtroppo, anche quest’anno, il dolce ha fatto le sue vittime. Due persone sono morte dopo aver mangiato un pezzo di torta di riso; altre due sono ricoverate in gravi condizioni. Mangiare tale dolce può causare un grave soffocamento. Eppure sembra così innocuo e gustoso.

Cos’è un mochi?

Ogni anno, le autorità giapponesi invitano la popolazione a fare attenzione alla torta di riso. Malgrado le raccomandazioni, il gateau provoca sempre diverse vittime.

I mochi, ovvero le torte di riso giapponesi, si presentano come dei piccoli panini di riso, soffici e gommosi.

Il riso viene dapprima cotto a vapore e poi schiacciato.

Alla massa di riso appiccicosa viene data la forma di un panino; in seguito viene bollita o cotta.

Torta collosa

Le famiglie nipponiche festeggiano il Capodanno mangiando solitamente un brodo vegetale con il mochi. La torta di riso giapponese deve essere masticata a lungo perché è collosa. Se non viene triturata a lungo con i denti c’è il rischio di soffocamento. Il dolce diventa difficile dal deglutire.

Chi ha problemi a masticare, come i bimbi e gli anziani, dovrebbe stare alla larga dalla torta di riso giapponese, che potrebbe risultare veramente difficile da inghiottire. L’asfissia, per tali soggetti, non è un rischio recondito.

Se il mochi non viene masticato a lungo, ma solo ingoiato, rischia di bloccarsi in gola. Tale dolce può seriamente uccidere.

I media giapponesi hanno affermato che il 90% delle persone che, a Capodanno, si sono recate al Pronto soccorso dopo aver mangiato la torta di riso sono over 65.

C’è un modo per evitare il soffocamento? I medici raccomandano di masticare a lungo il mochi. Se ciò non è possibile bisogna tagliare il dolce in parti piccolissime.