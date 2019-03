Trento, incidente a Barco di Levico: la vittima è Franco Lazzaro di Martellago

È morto nello scontro tra un auto e la sua moto, Franco Lazzaro di 58 anni di Martellago. L’incidente è avvenuto sulla statale Valsugana in territorio di Barco di Levico, all’altezza della vecchia stazione.

Cause dell’incidente sulla Valsugana

L’incidente in cui ha perso la vita Franco Lazzaro si è verificato al chilometro 106+200 della strada statale della Valsugana, alcuni metri dopo lo svincolo per Barco di Levico, in direzione Borgo Valsugana. Come riporta il quotidiano online L’Adige, dalla bretellina della provinciale 228 che porta a Valsugana è sopraggiunta una Ford Focus per immettersi sulla statale.

Il conducente probabilmente non si è accorto della moto di Franco Lazzaro oppure non ha calcolato bene la velocità. Attraversando la statale, l’impatto fortissimo con il mezzo a due rote. Tra le altre cause dell’incidente anche il sole basso che non illumina bene quel tratto di strada. Il conducente della Ford Focus è un uomo di Novaledo. Gli agenti della polizia locale sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale e stabilire le responsabilità.

Chi era Franco Lazzaro, la vittima dell’incidente

Intanto a Martellago sono tutti sgomenti per la morte di Franco Lazzaro. Il 58enne lo scorso anno era sopravvissuto ad un altro grave incidente. Da poco era tornato a guidare la moto, altra grande passione per la bicicletta. Alcuni testimoni hanno riferito che la Honda Cbr 1.000 guidata dalla vittima, poco prima dello scontro aveva superato alcuni mezzi, rispettando i limiti di velocità.

Quel tratto di strada è considerato piuttosto pericoloso perché la statale è a due corsie e si allarga a quattro corsie verso Campiello. Sono consentiti i sorpassi ma le manovre sono rischiose. Tanti gli incidenti mortali sulla Valsugana, tra gli svincoli di Barco e Campiello, in uno è morta una famiglia di Padova composta da madre, padre e figlio. La loro auto aveva invaso la corsia opposta scontrandosi contro un mezzo pesante.