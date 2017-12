Vittorio Cecchi Gori oggi è finito in ospedale: figli e moglie a Roma

Giornata di Natale dolorosa per Vittorio Cecchi Gori, noto imprenditore e produttore cinematografico italiano. Stamane ha accusato in malore ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono gravi. Sembra che il 75enne abbia avuto un arresto cardiaco. La notizia è stata diffusa dall’ufficio stampa dei familiari. Non sarebbe stata dunque una malattia la causa del ricovero del produttore cinematografico ma un infarto. L’ex moglie di Vittorio, Rita Rusic, e il figlio sono arrivati a Roma da Miami.

2017 finisce male per Vittorio Cecchi Gori

Il personale sanitario del Gemelli di Roma ha comunicato che le condizioni di salute di Cecchi Gori sono ‘serie ma stabili’. I parenti del 75enne adesso invocano il rispetto della privacy.

Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato d’urgenza perché ha avuto improvvisamente un arresto cardiaco. Le sue condizioni poi sarebbero peggiorate. Ora l’imprenditore è in Rianimazione.

Negli ultimi tempi, Cecchi Gori era stato ospite di numerosi programmi televisivi ed aveva rilasciato la sua opinione sullo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto il noto produttore americano Harvey Weinstein.

Vittorio è apparso in pubblico appesantito ma dalle sue parole è trapelata una grande voglia di iniziare un nuovo percorso, dopo vari fallimenti professionali e personali.

Lo scandalo Weinstein

L’ex presidente della Fiorentina era stato intervistato, giorni fa, anche da Peter Gomez, durante la trasmissione ‘La confessione’, ed ha detto la sua sullo scandalo Weinstein.

‘Harvey è sempre stato un avventuriero; ma attenzione, un avventuriero abile, un grande intenditore di cinema. Qualità che vanno bene per la professione, male per la vita personale. Ma se mi chiede perché tutte queste rivelazioni vengono fuori solo adesso, io a questo non ho risposta’, ha spiegato il 75enne toscano.

Durante l’intervista rilasciata a Gomez, Vittorio aveva anche parlato di politica e Berlusconi, personaggio che ha avuto modo di incontrare e collaborare più volte.

Chi è stato il miglior politico della fine del XX secolo per Vittorio Cecchi Gori? Bettino Craxi. Berlusconi sarebbe solo un ‘avventuriero’.