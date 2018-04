Youtuber John Bain lotta contro il cancro ma la chemio non fa effetto

Era il 2015 quando aveva annunciato di essere malato di cancro. Lo youtuber John Bain, meglio conosciuto come TotalBiscuit, non aveva voluto nascondere a nessuno la sua malattia incurabile, continuando a svolgere la sua attività. Due anni fa lo youtuber aveva reso noto che si sarebbe ritirato dai social network per passare più tempo con i suoi cari. Mai però si è ritirato da YouTube, la sua passione. In questi anni John Bain ha continuato a mostrare la sua abilità, il suo talento, la sua voglia di stupire. Purtroppo il tumore non perdona e spesso diventa così cattivo che nemmeno la chemioterapia riesce a neutralizzarlo.

Il cancro è diventato intollerabile

Bain ha annunciato nelle ultime ore che il suo male è diventato insopportabile. Il cancro è arrivato alla colonna vertebrale e gli provoca dolori lancinanti. John si è dovuto quindi recare in ospedale. E’ molto difficile che Bain possa riprendersi ma lui non smette di sperare, anzi continua a scherzare con i suoi ammiratori, anche da un letto d’ospedale. Nel 2015 TotalBiscuit aveva rivelato di essere stato colpito da un cancro del fegato non funzionante dopo aver sconfitto un cancro dell’intestino. Allo youtuber era stato detto che l’aspettativa di vita media è di 2-3 anni, ma aveva sottolineato che ‘ci sono valori anomali che vivono molto più a lungo’. Attraverso l’app Twitlonger, su Twitter, Bain aveva affermato: ‘Tornerò con la chemio in poche settimane, con l’obiettivo di spingerlo indietro e mantenerlo lì il più a lungo possibile. La media è così perché molte persone che ottengono questo sono vecchie e non più forti. Chissà cosa riusciranno a fare nel prossimo decennio? Intendo batterlo il più a lungo possibile, ho bisogno di un po ‘di tempo per elaborare tutto questo. Non sento davvero niente adesso. Grazie’.

Un canale YouTube con oltre 2 milioni di iscritti

John Bain, anni fa, aveva lavorato a BlizzCon dove aveva conosciuto Genna Bain, la donna che è diventata sua moglie. Dopo il licenziamento, lo youtuber decise di avviare il sito web CynicalBrit.com, diventando un personaggio importante nel settore dei videogiochi specialmente grazie alla serie ‘WTF is …?’ e lo show ‘Content Patch’ vertente sulla sua passione per i giochi indie e sulle news relative al mondo dei videogiochi. Il canale YouTube di John Bain vanta oltre 2 milioni di abbonati.

Quattro anni fa Bain aveva annunciato che nel suo colon era stata notata una strana massa, che, dopo attenti esami, si era rivelata un cancro. Lo youtuber era stato sottoposto a svariati cicli di chemioterapia ma il male non è mai stato debellato; anzi adesso sembra che neanche la chemio faccia più effetto. Il cancro, negli ultimi tempi, ha colpito e ucciso diversi youtuber. Nei giorni scorsi, ad esempio, è morto il piccolo Gabriele, meglio conosciuto come Lele Joker. Gabriele aveva 9 anni e sul suo canale YouTube aiutava la gente a perseguire i propri sogni. A stroncarlo è stato un neuroblastoma, ovvero un tumore che sferza il sistema nervoso. Il canale YoTube del piccolo Gabriele vantava circa 115mila abbonati. La triste notizia è stata resa nota proprio sulla pagina del suo canale YouTube: “Il nostro Gabriele è volato in cielo… Lui direbbe: ‘Bella tutti i ragazzi questo video finisce qui, ci vediamo in un prossimo video'”.

Ecco uno dei tanti messaggi positivi di Gabriele: ‘Voglio diventare uno youtuber e ci sto riuscendo. Ragazzi, inseguite i vostri sogni. Io, ad esempio, da grande voglio fare il dottore e questo farò: mi laureerò perché voglio aiutare le persone a stare meglio, inseguire i sogni fa bene e stimola il cervello’.