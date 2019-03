Alessandro Casillo non sarà al serale di Amici 18, il messaggio su Instagram

Annuncio shock da parte di Alessandro Casillo che non sarà al serale di Amici 18. A spiegare il tutto sul cantante diventato famosi grazie a Io Canto, condotto da Jerry Scotti, e che nella sua carriera vanta già una partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012, è stato un ex protagonista di Uomini e Donne attualmente impegnato nella veste di opinionista televisivo sui social network.

Alessandro Casillo non sarà al serale di Amici 18?

Ancora rumors attorno al serale di Amici 18, attualmente in allestimento con tanto di esami di qualificazione staff da reinventare. Sabato 16 il pubblico da casa ha notato l’assenza di Alessandro Casillo, il suo banco vuoto ha creato una bufera attorno alla sua situazione all’interno della scuola. Il giovane artista che ha cercato di rimettersi in gioco nel talent show di Amici 18 è stato accusato spesso di vittimismo contro i professori e non solo. Casillo non ha superato il primo esame per accedere al serale. A bocciare il cantante il 16 febbraio del 2019 è stato bocciato da uno dei giudici esterni che spiega: “Per me è un no, sei stato bravino, però rispetto a Tish e Giordana non eri alla pari con loro“.

La bocciatura sarebbe stato l’inizio di un percorso segnato dallo sconforto, anche per via dei continui battibecchi con Rudy Zerby, che hanno fatto si che Alessandro Casillo si ritirasse dal talent show di Canale 5?

Vuoto il banco di Alessandro Casillo

A scatenare i rumors circa la partecipazione di Alessandro Casillo al serale di Amici 18 vi è il banco vuoto in occasione della puntata pomeridiana andata in onda sabato 16 marzo 2019. Come abbiamo appena spiegato, Alessandro Casillo potrebbe aver deciso di ritirarsi dal talenti di Maria De Filippi perché stanco delle continue discussioni circa il suo percorso fatto nella scuola. La decisione del cantante arriva dopo che il pubblico ha cercato di manifestargli il suo appoggio facendo si che arrivasse primo in classifica il giorno in cui è stato bocciato all’esame con il primo giudice esterno.

Amedeo Venza su Instagram: “Alessandro si è auto eliminato”

A parlare di un possibile ritiro di Alessandro Casillo è stato un ex protagonista di Uomini e Donne, Amedeo Venza, in veste di opinionista televisivo sui social network. In un’IG Stories ha scritto: “È giusto che il pubblico sappia il motivo dell’assenza di Alessandro Casillo… Il ragazzo ha lasciato la scuola in preda ad un attacco di crisi dovuto alle forti critiche ricevute durante le prove“. Il messaggio di Amedeo Venza si conclude con un’altra riflessione: “Quindi Alessandro si è auto eliminato dal programma…“.



Alessandro Casillo in questo frangente non ha ancora commentato i rumors che lo riguardano. Una parziale conferma del suo ritiro è arrivata dall’ultimo post pubblicato venerdì 15 marzo 2019 su Instagram, un giorno prima del consueto appuntamento del sabato pomeriggio con la scuola di Maria De Filippi. Nel suo profilo ufficiale, che attualmente conta ben oltre i 110mila fan, Alessandro Casillo ha pubblicato una sua foto accompagnata da un semplice commento “Sorridere“. Dunque non resta che chiedersi: quali saranno le sorti dell’artista in attesa del serale di Amici di Maria De Filippi 18?