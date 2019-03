Livorno: morto lo chef Luciano Zazzeri a Bibbona, si pensa al suicidio

Choc a Bibbona, in provincia di Livorno per la morte di Luciano Zazzeri, il pluri premiato chef proprietario del noto locale La Pineta. Il 63enne è stato trovato senza vita nel garage dell’abitazione dei suoi genitori, si pensa al suicidio.

Lo chef Luciano Zazzeri

Lo chef Luciano Zazzeri era uno chef stellato molto noto nella sua zona, nella quale gestiva il noto ristorante La Pineta. Lo chef, che il 17 gennaio 2019 aveva spento 63 candeline, è stato trovato morto nel garage dell’abitazione dei suoi genitori a Bibbona, località in provincia di Livorno.

Choc della comunità bibbonese e non solo alla notizia della morte dello chef stellato, molto noto per i suoi piatti di pesce, tanto che vantava nel suo rinomato locale anche clienti molto famosi, come ad esempio Diego Abatantuono, Beppe Grillo, Paolo Bonolis e, addirittura, Mick Jagger.

Si pensa al suicidio

Si pensa al suicidio, come riportato anche da Il Tirreno, per quanto riguarda la morte dello chef Lazzeri, trovato senza vita intorno alle ore 18.30 del 17 marzo 2019. Lo chef, in attività da 25 anni, lascia due figli e un nipote.

Il dramma è avvenuto intorno alle 18,30 di domenica 17 quando il ristoratore è stato trovato nel garage della casa dei genitori, si pensa a un gesto volontario. Zazzeri lascia due figli, un nipote e migliaia di clienti che lo hanno amato e che lui ha coccolato, sorpreso, incantato in venticinque anni di piatti indimenticabili.

Dalle prime indiscrezioni, quindi, si penserebbe a un gesto volontario da parte del ristoratore e starà agli inquirenti capirne le motivazioni e nel caso accreditare questa prima ipotesi.

La notizia della morte di Luciano Zazzeri è rimbalzata subito sui social media e moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di persone e quei clienti che lo chef tanto amava e rispettava.

Divina scrive: “Caro Luciano, ti ho visto qualche giorno fa col solito sorriso beffardo che partiva dagli occhi dietro gli occhiali. Il tuo risotto nero era perfetto come sempre” – poi continua – “.Sei una delle persone più belle e vere che abbia mai conosciuto in questa terra di Maremma e ti porterò per sempre nel cuore” e aggiunge “.Un amico e un grande cuoco. Ti vorrò sempre bene. Ho tenuto il fiato fino ad ora per riuscire a scrivere qualcosa. Ora posso piangere forte”.

Lo staff del Guado al melo commenta così la morte dello chef Luciano Zazzeri: “Che tristezza, noi lo ricorderemo sempre così, mentre si scherzava nel metterci tutti in posa per la foto di gruppo. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed ai suoi collaboratori”.

Messaggi di cordoglio anche dalla Proloco di Bibbona che commenta: “Bibbonese doc, ha contribuito con la sua cucina a far conoscere il nostro territorio in tutto il mondo. Persona di spessore, si è sempre reso disponibile anche con noi, quando chiamato in causa” – poi continua – “.Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Buon viaggio Luciano, che la terra ti sia lieve”. La data dei funerali dello chef Luciano Zazzeri non è stata ancora resa nota.