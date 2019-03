Chi è Virginia Saba, la nuova compagna di Luigi Di Maio: età, curriculum e carriera

Dopo essere stati paparazzati insieme in Spagna, con conseguente presenza sulla copertina del settimanale “Chi?”, Luigi Di Maio e la sua nuova compagna hanno deciso di uscire allo scoperto e mostrarsi anche in uscite pubbliche. E’ Virginia Saba la nuova fiamma del vicepremier e leader pentastellato Luigi Di Maio: una donna alta, bionda e bella, oltre che dall’importante e ricco curriculum che l’ha vista primeggiare in più campi.

Chi è Virginia Saba

Una presentazione certamente notevole, a cui si accompagnano anche le grandi qualità e il talento che certamente la contraddistinguono. Alta, bionda e bella, Virginia Saba non è sicuramente una personalità di poco conto, non soltanto in virtù del suo ormai ufficiale fidanzamento con Luigi Di Maio: la donna ha un grande trascorso in più ambiti dove è riuscita sempre ad eccellere.

Classe 1982, la nuova compagna di Luigi Di Maio è nata a Cagliari ma si è trasferita, nel corso della sua vita, a Roma dove ha fatto la conoscenza del leader del Movimento 5 Stelle. La donna ha conseguito la laurea in Lettere moderne con 110 e lode, e frequenta la Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari. Ma la sua carriera non si ferma certamente qui, dati i numerosi ambiti che hanno tenuta impegnata la cagliaritana nel corso della sua vita.

La carriera nel basket e nel M5S di Virginia Saba

Virginia Saba è, in effetti, anche una grande appassionata di sport. Il suo ruolo è stato tutt’altro che passivo: mai una persona che, sprofondando in poltrona, ha osservato gli altri giocare, ma lei stessa partecipe attivamente del basket, sport di cui è molto tifosa. Virginia Saba ha giocato, infatti, per 17 anni all’interno della Virtus Cagliari, squadra di pallacanestro di Serie A2. Non solo: stando a quanto si legge dal suo profilo personale, ha anche collaborato per la stesura della biografia di Marco Belinelli (probabilmente il cestita italiano più famoso di sempre), “Poker Face”, e di “Storie di donne speciali”.

Al suo curriculum si aggiungono anche le esperienze giornalistiche, che l’hanno vista impegnata nei due quotidiani Epolis e Sardegna Quotidiano, nelle vesti di redattrice. E ancora, dal 2008 al 2010 la donna è stata corrispondente per SkySport, SkySport24 e per il portale La donna sarda. Come se non bastasse, la Saba è un volto noto anche in Unione Sarda-Videolina e in Mediaset.

Accanto a tutto ciò, la donna nata a Cagliari ha intrapreso anche la carriera politica che l’ha portata – secondo le indiscrezioni – a conoscere Luigi Di Maio e a iniziare una relazione con lui. La Saba è, infatti, collaboratrice parlamentare della deputata Emanuela Corda del Movimento 5 Stelle.

Luigi Di Maio e Virginia Saba paparazzati in Spagna

E’ datata marzo 2019 la scoperta della possibile relazione tra Luigi Di Maio e Virginia Saba. A intervenire sulla vicenda e a far rimbalzare su tutti i quotidiani la notizia di un possibile fidanzamento in atto è stato il settimanale “Chi?”, che ha paparazzato i due mentre si trovavano insieme a Valencia, in Spagna.

Il risultato è stato scontato: foto dei due insieme in copertina e subito un rimando a tutte le informazioni biografiche – e non solo – sulla classe ’82 di Cagliari. Molte dei suoi dati sono stati ricavati su Linkedin, dove ha presentato un ricco curriculum.

Chi è l’ex compagna di Luigi Di Maio

Con il nuovo fidanzamento con Virginia Saba, Luigi Di Maio sembra aver completamente dimenticato la precedente relazione con Giovanna Melodia, finita nei primi giorni di giugno del 2018. Al tempo, quando il fidanzamento tra i due finì, si pensò ad un ritorno di fiamma del numero uno pentastellato con Silvia Virgulti.

La Melodia, più grande di Di Maio così come la sua attuale compagna, così commentò la vicenda della loro separazione: “Prima mi coinvolgeva nelle sue giornate, condivideva tutto con me con messaggi, note vocali, video, foto. Il nostro era un rapporto vivo”, facendo riferimento ai mesi precedenti alla scalata politica del leader pentastellato. La nomina di vicepremier e la vittoria alle elezioni del 4 marzo 2018 hanno contribuito ad allentare il rapporto tra i due, e a renderli sempre più distanti. La Melodia, nonostante abbia dichiarato di non rimpiangere nulla e di rispettare il suo ex compagno, ha sottolineato come anche vedersi fosse impossibile a causa dei troppi impegni e del troppo stress del vicepremier.

Quanto agli attacchi ricevuti dopo la separazione, invece, così dichiarò: “Con poco mi avrebbe evitato momenti di difficoltà. – ha affermato – Stando con lui mi sono ritrovata da un giorno all’altro in pasto ai giornali, ai fotografi, anche ad attacchi social.” Poi ha concluso, facendo così un rimprovero a Luigi Di Maio: “E lui mi ha sempre tutelata. Mi sarei aspettata lo facesse anche dopo la rottura, chiarendo che non c’era più motivo perché la gente mi associasse a lui e che dovevo essere lasciata in pace”. Nessun commento, invece, sul possibile ritorno di fiamma con Silvia Virgulti, per lei non ritenuta complice della distanza.

Prima uscita pubblica di Luigi Di Maio e Virginia Saba

Dopo essere stati paparazzati dal settimanale “Chi?”, Luigi Di Maio e Virginia Saba hanno deciso di mostrarsi insieme in quella che è stata la prima uscita pubblica dei due, nonostante – a loro detta – la relazione andava avanti almeno da due mesi prima della scoperta mediatica.

I due si sono esposti ai fotografi insieme, mano nella mano e con volto visibilmente sereno, in occasione della prima di Orfeo e Euridice, al Teatro dell’Opera di Roma. Folto, naturalmente, l’intervento di giornalisti e fotografi che hanno fatto più e più domande ai due, che costituiscono ormai ufficialmente una coppia di fatto.