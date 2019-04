Consigli per gli acquisti: i migliori smartphone low cost 2019

Quando si ha l’esigenza di acquistare un nuovo smartphone si è sempre indecisi: si deve acquistare il top di gamma in prossima uscita o, invece, ci si può approcciare a un device decisamente più low cost?

La risposta varia in base a quelle che sono le proprie esigenze, ma si deve comunque sottolineare che tra gli smartphone low cost ci sono dei dispositivi interessanti da prendere in considerazione.

Non sempre, infatti, il minor prezzo equivale a scarse prestazioni e, pertanto, è utile conoscere quelli che sono i modelli in prossima uscita, così da sapere su quale modello orientarsi se si desidera acquistare un buon telefono a un prezzo ragionevole.

Come scegliere uno smartphone low cost

Come detto, esistono device di diverso tipo. Di certo esistono smartphone top di gamma, di ultimissima generazione che, però, hanno dei costi che nella maggior parte dei casi risultano essere proibitivi.

Se si vuole procedere con l’acquisto di un buon device a un prezzo più o meno contenuto, la soluzione è seguire i consigli per gli acquisti degli esperti del settore. Ad esempio, la guida completa che si trova sul sito di tecnologia Dgtalkers.it è uno strumento decisamente utile al fine di capire che device comprare.

Vediamo, quindi, quali sono le prossime uscite degne di nota. Prima di entrare nel merito del discorso, è utile sottolineare che si dovrebbero sempre avere ben chiare quelle che sono le proprie esigenze. Se si vuole spendere poco si deve, senza dubbio, rinunciare a qualcosa, ma non è detto che si debba scegliere un device lontano da quelle che sono le proprie aspettative, anche perché come detto non sempre prezzo basso significa scarse qualità.

Quali smartphone acquistare in questo 2019

Tra i tanti consigli che vengono dati dagli esperti di settore, c’è quello di tenere sempre sotto controllo le nuove uscite. In questo modo, sarà possibile avere un device al passo con quelli che sono i tempi che cambiano, ma senza spendere un capitale.

Ecco, quindi, che sarà sempre possibile avere un prodotto di medio livello a un prezzo abbordabile. In questo 2019 sono previste le uscite di diversi device di fascia low cost.

Il primo da nominare è senza dubbio Xiaomi RedMi Note 7, un device di una casa di produzione che, soprattutto negli ultimi anni, si sta facendo conoscere anche sul mercato italiano. Uscito da poco, questo smartphone si caratterizza per delle peculiarità estremamente al passo con i tempi, ma a un prezzo di circa 200 euro.

Non è, però, il solo. Sempre casa Xiaomi propone anche il modello Mi A2 Lite, altro device di fascia low cost che, però, si propone come un vero e proprio portento se si prende in considerazione il famoso rapporto qualità prezzo.

Come detto in precedenza, risulta essere estremamente utile leggere delle guide agli acquisti come quella sopra citata, così da avere una idea chiara e completa di quali smartphone vale la pena di acquistare e quali, invece, no.