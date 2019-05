Grande Fratello 16 Francesca De Andrè e lo scontro con il fidanzato: “Il mio amico non lo farebbe”

L’attenzione dei fan del Grande Fratello continua a essere concentrata su Francesca De Andrè e le sue vicende sentimentali. In occasione della nuova puntata in diretta è arrivato il confronto diretto con Roxy, presunta amante del suo fidanzato, e Giorgio Tambellini.

Francesca De Andrè Grande Fratello 16

Le ultime settimane al Grande Fratello per Francesca De Andrè sono state animate dal dubbio che il fidanzato, Giorgio Tambellini, potesse averla tradita con Roxy in casa sua. Il dubbio è stato alimentato da alcune foto pubblicate dal settimanale di gossip Oggi.

La prima è difendere Giorgio Tambellini è stata la stessa sorella di Francesca De Andrè, Fabrizia, che ha fermato come fosse possibile che il ragazzo tradita. In un secondo momento Rosy Roxy Zamboni ospite di Domenica Live ha dichiarato: “Non sono stata io a chiamare paparazzi. Perché avrei dovuto? Non ci sono foto che dimostrano che io e Giorgio fossimo da soli“.

Francesca De Andrè: “Voglio vedere Giorgio”

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 13 maggio 2019 vede come protagonista indiscussa Francesca De Andrè che ha avuto primo confronto con l’amica di Mila Suarez che minaccia azioni legali nei suoi confronti e successivamente con Rosy Roxy Zampone. La ragazza le spiega subito che non è vero quello che ha visto nelle foto e dopo un iniziale dibattito tra le due ecco che Francesca De Andrè afferma: “Se non è vero ti chiedo scusa. L’ho vista negli occhi e le credo, parlavo da donna ferita, ma ora voglio vedere Giorgio“.

Barbara D’Urso: “Il mio migliore amico non lo farebbe mai”

Lo scontro tra Francesca di Andrea e Giorgio Tambellini non ho avuto l’esito sperato. Il ragazzo ha spiegato alla fidanzata che Roxy non potrebbe essere il tipo di ragazza che a lui potrebbe piacere, mentre Barbara D’Urso fa notare a Giorgio Tambellini il modo in cui Francesca De Andrè si è approcciata Gennaro Lillo. A un certo punto Barbara D’Urso decide di intervenire è spiega attaccando la stessa Francesca De Andrè: “Non voglio sentire ritornello del siamo ‘solo amici’ perché ci sono immagini di Gennaro che ti mette le mani sotto la gonna verso la mutandina. Il mio migliore amico non lo farebbe mai“