Il nipote della Regina Elisabetta Arthur Chatto è il nuovo principe azzurro

Il principe azzurro esiste e si chiama Arthur Chatto che da paggetto diventa la nuova star di Instagram, ecco chi è il nipote della Regina Elisabetta.

Royal Family social

Il 2018 è stato un anno di cambiamento per la Royal Family soprattutto sul fronte social. Abbiamo avuto modo di vedere rinnovata totalmente la loro comunicazione sulle pagine Instagram dedicate ai vari membri della famiglia, dove spesso vengono pubblicate foto e video delle visite istituzionali e non solo, un esempio pratico sono le cartoline di Natale che i membri della Royal Family hanno scelto per i loro sudditi e seguaci nel mondo. L’attenzione al momento però è stata catturata da un altro membro della famiglia reale, ovvero il nipote della Regina Elisabetta Arthur Chatto.

Arthur Chatto chi è il nipote della Regina Elisabetta?

La nuova star di Instagram è Arthur Chatto, secondogenito di Lady Sarah Chatto, figlia unica della sorella della Regina Elisabetta, Margaret. I sudditi ricorderanno il ragazzo in veste da paggetto per la Regina quando era solo un bambino ma questo, all’età di 19 anni, è diventato una vera e propria star dei social, venendo acclamato come il “principe azzurro” moderno, spodestando così anche i cugini William e Harry.

Arthur Chatto Instagram, sangue blu e la passione per lo sport

Arthur Chatto, pur essendo uno dei nipoti prediletti della Regina Elisabetta e avendo sangue blu, non ha alcun titolo nobiliare e non sarebbe in linea di successione per la corona. Il giovane però ha conquistato un altro titolo, ovvero quello di “principe azzurro” ma sui social… Grazie agli oltre 119mila follower al suo seguito. I vari post su Instagram mostrano Arthur Chatto dal look impeccabile, fisico perfetto e impegnato a vivere una vita da sogno tra sport e studio, libero da ogni etichetta reale. Il nipote della Regina Elisabetta attualmente frequenta il college di Berkshire-Eton, seguendo il particolare programma che prepara i giovani alla carriera militare.

Fonte articolo: Letto Quotidiano