Incidente stradale a Voghera, i genitori muoiono ma il figlio di sei mesi rimane illeso

Una tragedia si è consumata a Voghera dove una coppia è morta in un incidente stradale. A rimanere miracolosamente illeso è stato il figlio di sei mesi che si trovava in macchina insieme alla mamma e il papà.

Incidente a Voghera

I fatti sono stati resi noti il 12 giugno del 2019 e raccontano di un tragedia familiare capitata Voghera a causa di un incidente stradale. Una famiglia di origine macedone è stata distrutta nella notte tra lunedì 10 giugno 2019 e martedì 11 intorno alle 3:17 di notte quando la coppia si trovava in autostrada A21 da Piacenza in direzione Torino.

Secondo quanto reso noto da ilgiorno.it l’incidente si è verificato nel tratto che va da Casteggio a Voghera, coppia stava percorrendo per raggiungere Lione in Francia, località dove viveva da qualche parte.

Figlio di sei mesi illeso

Al momento dell’incidente la famiglia viaggiava a bordo della loro Volkswagen prima di andarsi a schiantare contro un tir. Per Egzona Maksuti Sulejman e il marito Ebubekir Sulejman, entrambi ventiquattrenni, sarebbero morti sul colpo. a rimanere miracolosamente illeso invece è stato il loro bambino seduto nel seggiolino a ovetto correttamente agganciato. A estrarlo dalle lamiere sono stato gli operatori che si sono occupati del soccorso, la cui attenzione è stata catturata dal pianto disperato del bambino che adesso si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano.

Indagini in corso

Resta ancora da chiarire quali sono le cause principali dell’incidente. Il tir con cui si scontrata la macchina della famiglia trasportava alimentare e, sempre secondo quanto reso noto da ilgiornale.it il conducente si sarebbe fermato la strada per riposare dopo le tante ore di guida. Alla base di tutto potrebbe esserci una avaria al motore della Volkswagen in cui viaggiava la famiglia di origini macedono e che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo all’uomo che trovava alla guida andandosi a schiantare con il tir.