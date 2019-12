L’importanza di lavarsi frequentemente le mani d’inverno

Una corretta igiene delle mani, tramite il semplice lavaggio delle stesse, oltre ad offrire una piacevole sensazione di relax, permette anche di prevenire tante inutili e potenziali problematiche di salute.

Lavarsi le mani: un’ottima abitudine durante tutto l’anno

Un gesto semplice e naturale come il lavarsi le mani, per tante persone, in realtà non è tale: eppure, ci sono tante buone ragioni per le quali prendersi un istante e dedicarsi a questa buona abitudine. Posto che per questa routine igienica non serva altro che un po’ di acqua, magari un buon dosatore acquistato online per il sapone liquido o una saponetta di vostro gusto ed un asciugamani, sono tanti i benefici di cui si può approfittare, dopo aver sciacquato per almeno venti secondi le mani, avendo cura di insaponarle e sfregarle in modo adeguato: eppure, questo gesto semplice, non viene fatto in modo corretto e regolarmente.

Se da una parte ovviamente non ci si deve preoccupare di lavare le mani in maniera compulsiva, dall’altra, secondo anche un vademecum del ministero della sanità, è importante farlo in tutta una serie di situazioni, come per esempio, nelle fasi che precedono e seguono la preparazione dei cibi. Allo stesso modo, ogni volta che ci si siede alla volta per consumare un pasto, è buona norma provvedere a lavare le mani o, ancora, laddove doveste assistere una persona malata, dovreste ricordarvi di igienizzare correttamente le mani tanto prima di iniziare a curarla quando dopo aver finito di occuparvi di questa persona.

Anche nel caso in cui doveste ferirvi, magari a causa di un taglio, dovreste sempre lavare – tanto prima quanto dopo le cure – le mani. Per ovvie ragioni, anche dopo aver fruito del servizio igienico, o ancora, aver cambiato dei pannolini, o aver soffiato il naso e starnutito, dovreste lavarvi le mani. Infine, ogni volta al rientro a casa e, ancora, dopo essere entrati in contatto con la spazzatura, dovreste ricordarvi di lavare bene le vostre mani.

Prevenire la diffusione dei i malanni di stagione

Durante la stagione fredda, anche in ragione della presenza delle epidemie di influenza, bisognerebbe avere qualche accortezza in più per quanto riguarda il lavaggio delle mani: in effetti, un gesto come questo, tanto semplice quanto veloce, può aiutare a circoscrivere la diffusione del malanno, permettendovi di non contrarre l’influenza magari in seguito ad una stretta di mano con una persona già malata.

Secondo il ministero della salute, infatti, questo semplice gesto può ridurre addirittura del 40 percento i contagi, tenendo conto che le mani sono naturalmente ricche di germi, dei quali, un quinto circa non è di natura patogena, sebbene nella quota restante possano poi esservi virus e batteri di vario genere.

Questa regola è particolarmente utile per i più piccoli, considerando come i bambini – a causa dell’abitudine inconsapevole di toccarsi bocca, naso ed occhi – possono contrarre più facilmente i malanni di stagione, diffondendo inoltre questi fastidiosi problemi di salute anche tra i loro coetanei e gli adulti.

Tante persone non si lavano correttamente le mani

Quando si è piccoli, molto spesso, ci si deve confrontare regolarmente con il rito del lavaggio delle mani: i genitori, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi insistono sin dalla tenera età a trasmettere ai propri figli questa abitudine salutare, sebbene esistano anche coloro i quali non si preoccupano minimamente di far adottare ai propri bimbi delle abitudini sane per quanto riguarda l’igiene.

A questo proposito, uno studio svolto di recente ha messo in evidenza come su 4’000 persone prese in esame, addirittura nel 60 percento dei casi, il lavaggio delle mani non viene effettuato correttamente o, addirittura, non viene nemmeno preso in considerazione. Una persona su dieci non lava mai le mani, mentre una su cinque è solita igienizzarle ma senza ricorrere all’uso del sapone e, ancora, soltanto una persona su venti è consapevole di doverle lavare per almeno 15 secondi.

Le cattive abitudini per quanto riguarda il lavaggio delle mani sono più radicate tra gli individui di sesso maschile (15 percento dei casi), mentre tra le donne, il fenomeno si osserva soltanto nel 7,1 percento dei casi.