Federica Nargi mamma bis con Alessandro Matri, annuncio social e nome della bimba

A dare l’annuncio nel cuore della notte è il neo genitore Alessandro Matri, che ha postato direttamente sulla sua bacheca Instagram la foto di un fiocco rosa. E’ ufficiale: l’ex velina Federica Nargi ha partorito ed è diventata mamma bis con il calciatore. L’annuncio social ha ricevuto moltissimi auguri e like. Alessandro Matri ha anche svelato il nome della bimba.

Federica Nargi e Alessandro Matri, genitori bis: rivelato il nome della seconda figlia

Alessandro Matri, nella notte tra sabato 16 Marzo e domenica 17 Marzo 2019, ha approfittato del proprio profilo Instagram per fare un annuncio social importantissimo: Federica Nargi ha partorito e ha dato alla luce la loro seconda figlia.

Federica Nargi è diventata ufficialmente mamma bis dopo Sofia, la primogenita avuta assieme al calciatore Alessandro Matri. Proprio l’uomo ha annunciato la nascita della figlia con la foto di un bel fiocco rosa. Al centro spicca un cuore con il nome della bimba: Beatrice. In calce il neo papà ha scritto: “Benvenuta Amore Nostro..!!! #BEATRICE – messaggio firmato Sofi, Mamma e Papà – #mybeautifulgirl!”

Tanta gioia quindi per i genitori bis Federica Nargi e Alessandro Matri, che dopo la primogenita Sofia si riscopriranno mamma e papà. L’annuncio social e il messaggio postato da Matri sono stati inondati di like e auguri. La foto è stata ricondivisa anche nelle Instagram Stories dagli amici della coppia con parole di benvenuto per la piccola Beatrice.

Federica Nargi e Alessandro Matri, genitori bis dopo dieci anni d’amore

Federica Nargi è diventata mamma bis con Alessandro Matri dopo dieci anni di amore. Dalla loro storia era già nata Sofia. Ora l’ex velina e il calciatore si sono riscoperti genitori con la nascita di Beatrice. Da poco la coppia aveva festeggiato dieci anni di amore insieme.

Il 14 Marzo 2019 era arrivata la bellissima dedica di Federica Nargi per celebrare il decimo anniversario assieme ad Alessandro Matri. Sul proprio profilo Instagram l’ex velina aveva pubblicato un video con brevi clip del compagno, della primogenita Sofia e della loro vita assieme in attesa di Beatrice. Sotto il post la dedica “10 anni di noi, quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso…non smetterò mai di ringraziarti, amore mio…”