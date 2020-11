Spirulina: il super- food più utilizzato nello spazio

Ormai la vediamo un po’ ovunque e sappiamo che è un’alga dai grandi benefici e per molti è già diventata parte fondamentale della dieta giornaliera.

Questa alga è presente sul nostro pianeta da più di 3 miliardi e mezzo di anni e si trova principalmente in America Centrale e nelle zone salmastre sub-sahariane. Già gli Atzechi la estraevano e la chiamavano “Il Cibo degli Dei”, mentre in Africa per secoli è stata utilizzata dalle donne in gravidanza per garantire al feto tutti i nutrienti di cui aveva bisogno.

Per un po’ è stata dimenticata per poi tornare alla ribalta negli anni Novanta, ma è negli ultimi anni che l’alga Spirulina ha conosciuto un vero successo, perché le sue proprietà benefiche sono state apprezzate anche nello spazio. La NASA infatti, ha integrato la Spirulina nell’alimentazione degli astronauti e Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA (agenzia Spaziale Europea) durante la sua ultima missione spiegò in un video le grandi qualità di questo alimento, soprattutto per gli astronauti che hanno bisogno di un’alimentazione studiata e bilanciata.

L’alga Spirulina è entrata anche nelle abitudini alimentari di chi vive stabilmente sulla Terra, proprio per le sue grandi qualità nutrizionali.

La Spirulina infatti è un concentrato di nutrienti che può addirittura sostituire alimenti come la frutta e la verdura; è ricca di di proteine, ferro, amminoacidi essenziali, vitamine e minerali.

Questa sua caratteristica le hanno fatto guadagnare l’appellativo di super-food.

Ma vediamo quali sono queste proprietà:

l’alga Spirulina è ricca di ferro, aiuta quindi a contrastare l’anemia mediterranea ;

; Aiuta ad alleviare i dolori mestruali e regolarizza il funzionamento delle ovaie grazie alla vitamine E e alla vitamina A;

grazie alla vitamine E e alla vitamina A; aiuta a tenere sotto controllo la glicemia e i livelli di insulina nel sangue;

e i livelli di insulina nel sangue; stimola il sistema immunitario grazie alla presenza del pigmento vegetale ficocianina;

grazie alla presenza del pigmento vegetale ficocianina; aumenta la massa muscolare grazie all’ alto contenuto di proteine ,

, la clorofilla mantiene ossigenati i tessuti ;

; la presenza di betacarotene e acido ascorbico svolge un’ azione antiossidante e aiuta a prevenire i danni dell’invecchiamento, contrasta i radicali liberi e favorisce la memoria e la concentrazione ;

; protegge e rafforza capelli e unghie ;

; aiuta a ri durre il colesterolo cattivo (LDL) e ad aumentare quello buono (HDL);

(LDL) e ad aumentare quello buono (HDL); riduce il senso di fame e accelera il metabolismo.

Possiamo definire la Spirulina quasi una panacea insomma, anche se la sua grande diffusione è dovuta soprattutto alle sue proprietà dimagranti. Quest’alga ha un basso contenuto calorico e la sua regolare assunzione permette di perdere peso anche nei soggetti che hanno difficoltà a seguire una dieta. Infatti, la Spirulina riduce il senso di fame e accelera il metabolismo impedendo così all’organismo di assimilare i grassi in eccesso. Inoltre le sue eccellenti proprietà nutrizionali rendono questo super-food adatto a chi segue diete particolari, perché integra molti nutrienti fondamentali.

Come assumere la Spirulina?

Per ottenere i benefici che quest’alga promette bisogna assumerla con regolarità e anche in quantità precise. La quantità ideale va da un minimo di 1gr ad un massimo di 5gr al giorno, da inserire gradualmente nella propria alimentazione per evitare controindicazioni.

La Spirulina ormai si trova facilmente su molti e-commerce soprattutto in forma di compresse, molto più comoda della polvere sia per regolarsi con le quantità, sia per l’assunzione quotidiana (è più semplice da portare con sé per esempio).

È importante scegliere prodotti di buona qualità per evitare risultati poco efficaci e in alcuni casi spiacevoli. Nella grande offerta di integratori che offre il mercato, una buona scelta è Spirulina 500mg compresse concentrate con una quantità elevata di Spirulina. Questo prodotto in particolare ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e spesso è disponibile in promozione anche abbinato ad altri prodotti che facilitano la sua funzione dimagrante.