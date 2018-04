Viaggiare in estate, le destinazioni più ambite

La realtà è ben nota: sempre più persone attendono l’arrivo della calda stagione per staccare con il lavoro e partire alla volta di una vacanza rilassante. In fondo c’è solo l’imbarazzo della scelta: mare, montagna, città ricche di arte o località meno famose. Ognuno di noi, in fondo, vorrebbe poter organizzare il viaggio perfetto, capace di conciliare le esigenze personali e i desideri di chi viaggia con noi. E allora, quali sono le proposte migliori?

Se la nostra destinazione prende il nome di Maldive, prepariamoci a una vacanza rilassante all’interno di un resort: acqua sempre tiepida, tintarella assicurata e tante possibilità per fare sport acquatici come immersioni e snorkeling. Chi è alla ricerca di spiagge e tramonti da favola, Zanzibar è la meta perfetta per una vacanza esotica. Clima tropicale, strutture dotate di tutti i comfort e tour per conoscere i prodotti tipici locali, in primis le spezie.

Aria pura, paesaggi puliti e una brezza piacevole caratterizzano la Norvegia. Non può mancare una tappa a Tromsø: qui è possibile ammirare il fenomeno del sole di mezzanotte, con la conseguenza che non cala mai la notte, oltre ad essere uno dei posti più indicati per vedere l’aurora boreale.

Gli Stati Uniti sono sempre di moda. Pensiamo allora a un possibile tour che comprenda varie città ed attrazioni: Las Vegas, il Grand Canyon, Antelope Canyon, fino a qualche giorno di relax da concedersi sulle spiagge di San Diego.

La Grecia è un evergreen: spiagge incontaminate, mare limpido, temperature piacevoli e tanto sole. Decisamente da scoprire Malta con La Valletta: musica, arte, teatro e l’isola di Gozo per vivere un’atmosfera autentica.

E per chi vuole restare in Italia? La costa della Puglia, dal Salento al Gargano, è decisamente affascinante: Torre Pali a Gallipoli, la Spiaggia di Pizzomunno a Vieste, Cala porto a Polignano a mare. Altrettanto ricca di storia e di cultura è la Sicilia: la spiaggia di Cefalù, al centro della costa settentrionale dell’isola, Punta Secca a Ragusa e molte altre destinazioni.

Se la Campania attira turisti da tutto il mondo per la Costiera Amalfitana, la Sardegna stupisce i suoi visitatori grazie ai suoi fondali unici e alla sabbia invitante.

Per altri consigli di viaggio e itinerario approfonditi vi suggeriamo il sito Viaggi Estate.