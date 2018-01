Bisogno di dormire spesso sintomo di cattiva salute

Chi sente spesso il bisogno di schiacciare un pisolino potrebbe avere problemi di salute o, comunque, rischia di morire prima rispetto a chi dorme solo di notte. Di solito ci viene detto che i sonnellini fanno bene alla salute. Un nuovo studio dell’Università di Cambridge ha dimostrato però che le persone che dormono spesso, anche di giorno, rischiano di morire prima di quelle che rinunciano alle ‘pennichelle’ pomeridiane. Ovviamente non sono i pisolini a provocare i problemi di salute o il decesso prematuro. Le ‘pennichelle’ sarebbero i sintomi di una salute precaria.

Dormire di giorno: rischio di morte aumenta del 32%

I ricercatori sono arrivati a fare la sconcertante scoperta dopo aver monitorato 16.000 uomini e donne inglesi, tra i 40 e i 79 anni, per 13 anni.

I volontari sono stati suddivisi in 3 gruppi in base alle ore di sonno durante la giornata. Ovviamente sono stati esaminati anche altri fattori, come l’eventuale assunzione di alcol o disturbi mentali.

Alla fine dello studio è stato constatato che i soggetti che avevano dormito oltre un’ora avevano il 32% di probabilità in più di morire rispetto a quelli che non dormivano di giorno. Il decesso era dovuto principalmente alle neoplasie, alle patologie cardiache e respiratorie.

Stanchi di giorno? Forse c’è qualche problema

Non si conosce bene il motivo della correlazione tra pisolini diurni e rischio di morte. I ricercatori ritengono però che sentirsi stanchi di giorno sia segno di un problema di salute.

Se avete voglia di schiacciare un pisolino dopo pranzo, non preoccupatevi. Ci può anche stare. Se però vi sentite spesso spossati di giorno, forse è il caso di fare un check up.