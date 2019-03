Sono stati annunciati i nomi dei 4 giudici di The Voice 2019. La conduttrice del talent ha condiviso una foto su Instagram. Simona Ventura ha scritto che sono quattro artisti diversi che intendono la musica allo stesso modo.

The Voice 2019 giudici: Gigi D’Alessio coach

Sono state sciolte tutte le riserve e la squadra dei coach di The Voice è completa. L’annuncio su chi sono i giudici di The Voice 2019 è stato dato dalla conduttrice Simona Ventura sul suo profilo Instagram che è stato preso d’assalto dal popolo dei social. Sono tutti soddisfatti per la presenta di Guè Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio.

Molti non riescono a capire la presenza di Elettra Lamborghini, una prezzemolina dei reality che probabilmente è stata scelta solo per far salire lo share di un programma che non ha brillato in termini di ascolti nella scorsa edizione. Per Simona Ventura “la musica torna a battere su Rai2”, vedremo se sarà davvero così. La data di inizio di The Voice 2019 non è ancora stata comunicata.

The Voice 2019 Sfera Ebbasta eliminato

Il quarto posto di giudice a The Voice 2019 ha spinto i produttori ad una riflessione molto seria. All’inizio circolava il nome di Sfera Ebbasta. Dopo la tragedia di Corinaldo è stata esclusa la presenza del trapper e chi sono i giudici di The Voice 2019 è stato uno degli argomenti più dibattuti (si era ipotizzata anche la partecipazione di Arisa).

Carlo Freccero ha ripreso la questione durante la sua audizione in Commissione di Vigilanza alla Rai affermando vagamente che il politicamente corretto non è un criterio per ammettere ed escludere persone, ma viene regolato dai giornalisti e chi si occupa di opinione pubblica.

Come partecipare a The Voice of Italy

The Voice è un format prodotto da Rai2 in collaborazione con Wavy unit di Fremantle. Chi vuole partecipare al talent come concorrente deve inviare la domanda via mail completa di tutti i dati anagrafici, inclusa la città di residenza, il domicilio e il recapito telefonico.

Tutti gli aspiranti concorrenti di The Voice of Italy 2019 devono allegare alla domanda anche 2 tracce audio mp3 (una cover in italiano e una in inglese) oppure i link delle performance canore. Le selezioni sono aperte a solisti e gruppi vocali sino a tre elementi, il limite di età per accedere è di 16 anni.