Come mantenere sani i primi dentini dei vostri figli

I primi denti dei bambini si assomigliano a delle pietre solide – sani e belli. Ma come facciamo a mantenerli tali?!

Istruzione:

1. Se i dentini non ci sono ancora – prima di mettere i bimbi a dormire pulite con un panno pulito e un pò umido la bocca all’interno, questo vi aiuterà ad eliminare i batteri che possono danneggiare i denti che sono “in attesa di sporgere”.

2. Cominciando dall’apparsa del primo dentino dovete iniziare a pulire i denti dei vostri figli 1 o meglio 2 volte al giorno con una spazzola morbida adatta ai bambini. Utilizzate per la pulizia dei dentini il dentifricio non fluorato adatto per bambini. Il dentifricio deve essere senza fluoro fino a che i bambini non impareranno a sputare (fluoro potrebbe causare certe malattie ed essere causa delle macchie su denti adulti).

3. Cominciate ad usare il filo interdentale, affinchè il vostro figlio si abbitui pian piano ad esso. Se prima di dormire riuscirete a pulire qualche dentino, anche se non tutti, sarà meraviglioso!

4. Nell’età di 1 anno recate una prima visita al dentista, che cercherà di vedere per bene com’è la situazione con i dentini e vi darà dei consigli utili.

5. Mangiate del formaggio! Le proteine in esso contenute – caseina – aiuta a prevenire la carie.

6. Per i bambini più grandi di 4 anni – cercate di insegnargli a pulire i dentini durante il tempo di 2-3 minuti. Lo potete fare durante una canzone preferita, in ritmo con la musica.

7. Dovete seguire bene all’alimentazione dei propri figli! Non soltanto cibi dolci provocano la carie (anche se sono i più pericolosi per i dentini), ma anche i cibi che includono amido o corbonati, che penetrano facilmente nelle fessure dei denti.

Certamente non potete pulire i denti dopo ogni pasto, ma cercate almeno di dare da bere un bicchiere d’acqua dopo ogni pasto, o di sciacquare abbondantemente la bocca.