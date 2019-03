Computer: i trucchi da conoscere per facilitare il tuo lavoro

Moltissimi lavori, al giorno d’oggi, richiedono l’utilizzo del computer e di moltissimi altri mezzi tecnologici. La vita è diventata oramai molto frenetica e si sa, guadagnare qualche secondo e avere dei trucchetti per facilitare e velocizzare alcuni passaggi fa sempre piacere.

Molte sono le tipologie di utenti che utilizzano il computer in vari modi, ma possiamo tranquillamente dividere le categorie in due grandi gruppi e in tre tipologie. I due gruppi principali sono gli utenti che si dividono tra Windows o MacBook, mentre le tre tipologie sono quelle che si distinguono per utilizzare molto il mouse, la tastiera o la funzione vocale per comunicare ed operare attraverso Cortana o Siri. E tu, in quale categoria sei?

Come detto, la quotidianità sempre più veloce e frettolosa ci dà modo di essere grati se in qualsiasi modo si guadagnano anche pochi secondi e se utilizziamo il computer per lavorare possiamo sfruttare dei piccoli trucchetti che ci consentiranno di velocizzare e ottimizzare il nostro operato.

Vi mostreremo i trucchetti per il computer da utilizzare sia con Windows che con il MacBook in modo tale che possiate accorciare un po’ i tempi e evitare moltissimi ed inutili passaggi, che nell’arco della giornata facciamo molto spesso.

I trucchetti intelligenti ci miglioreranno la nostra esperienza quotidiana con il computer e miglioreranno di gran lunga la nostra produttività e sicurezza del nostro preziosissimo pc. Non serve altro che prestare molta attenzione alla lettura e ricordare alcuni piccoli passaggi da fare.

I problemi con Google

Moltissimi utenti hanno l’abitudine di rivolgersi ad un tecnico esperto appena qualcosa non va nel proprio computer. Tanti di questi, invece, non sanno che si potrebbe chiedere prima a Google. Come fare? Facile, nella barra spaziatrice scrivete quale problema in quel momento il vostro pc presenta e vedrete che usciranno fuori moltissimi suggerimenti.

Ovviamente, l’intervento di un tecnico esperto è necessario qualora non ci fosse alcun tipo di facile soluzione, ma in tante occasioni si tratta davvero di sciocchezze che sono risolvibili autonomamente senza dover spendere molti soldi.

Un trucchetto molto utile riguarda la apertura delle schede web. Moltissimi cliccano con il mouse sulla tendina delle opzioni sul + e aprono così un’altra scheda, ma non sanno che c’è un metodo molto più rapido e veloce.

Chi ha Windovs, per aprire una nuova finestra, non dovrà far altro che premere contemporaneamente il tasto Ctrl+ la lettera T mentre i possessori di MacBook dovrà premere semplicemente il tasto Command.

La conversione di valuta

La conversione di valuta è sempre un argomento molto rognoso, soprattutto se si va all’estero e nell’immediato ci serve sapere una determinata cifra. Come fare? No, non ti stiamo consigliando di utilizzare una calcolatrice, ma di chiedere a Google.

Il passaggio da fare è molto semplice poiché basterà semplicemente inserire la quantità di denaro che si vuole sapere e la valuta del Paese che si sta visitando. Et voilà che il risultato ci sarà dato automaticamente dal nostro ‘amico di fiducia’.

Una buona abitudine è quella di utilizzare per il nostro laptop la modalità aereo che ci consentirà di ricaricare la nostra batteria molto più velocemente. Non ci credete, provateci. Inserendo la modalità aereo si disattivano le funzioni bluetooth e wi-fi, che consumano moltissima energia al nostro computer.

Se inseriamo, però, la modalità aereo e quindi avendo queste due funzioni disattivate, la batteria del nostro portatile impiegherà 10/15 minuti in meno per caricarsi al 100% a differenza di quando, invece, manteniamo la modalità classica.

Scaricare le immagini con una semplice mossa

Per scaricare le immagini molto spesso utilizziamo il tasto sinistro del mouse e, una volta aperta la tendina delle opzioni, premiamo sul tasto ‘salva immagine’. Utilizzando la tastiera, invece, possiamo fare questa attività in modo più rapido.

E’ molto semplice, infatti per chi usa Windows può premere il tasto Alt più il tasto sinistro del mouse e in automatico l’immagine che abbiamo appena selezionato per essere scaricata verrà salvata in automatico nella cartella download e quindi a noi non servirà altro che andare sulla cartella e andare a recuperare l’immagine catturata.

Chi vuole navigare nascondendo l’indirizzo IP può installare sul proprio browser o internet un buon VPN che ci consentirà di navigare in gran segreto. Mentre chi vuole recuperare un file anche se lo ha eliminato e svuotato definitivamente il cestino lo può fare.

Come? È molto semplici poiché ci sono moltissimi programmi che lo consentono, basterà, una volta installati digitare il nome del file precedentemente eliminato. Il programma lo recupererà e lo riposizionerà esattamente nello stesso percorso nel quale si trovava in precedenza. Attenzione, però, perché molti programmi non hanno modo di recuperare i file molto vecchi.

Regolare l’illuminazione

Avere una illuminazione ottimale è molto utile per la nostra vista, soprattutto se si passa molto tempo davanti al computer. La scocciatura è che spesso, in base anche all’ambiente nel quale ci troviamo, dobbiamo modificare e regolare l’illuminazione manualmente.

Fortunatamente la tecnologia ci dà una mano ed è proprio per questa funzione che troviamo dei programmi utili e gratuiti che ci aiutano. Scaricando il programma adatto, infatti, avremo la regolazione dell’illuminazione in automatico poiché è l’app che farà tutto al nostro posto.

Per rendere veloce la nostra navigazione sul pc e in internet è molto importante avere un desktop molto pulito poiché avere molte icone rallenta molto il sistema. Il consiglio è proprio quello di fare poche cartelle nelle quali poi potrete inserire delle sotto cartelle e inserire tutte le vostre app nella barra delle applicazioni.