Paura di guidare: cause, sintomi e opuscolo per mettersi al volante

La paura di guidare è un disturbo diffuso, che affligge molte più persone di quanto si creda. L’ansia di salire in auto e lo stress di mettersi al volante colpiscono sia chi non ha mai preso la patente sia chi, pura avendola, non riesce a mettersi in auto. E’ importante conoscere le cause e i sintomi di tale disturbo per imparare a combatterlo.

Paura di mettersi al volante: ricerche, cause e consigli

La rete di autoscuole “La Nuova Guida” promossa dal gruppo Semetra ha rilasciato un opuscolo informativo per aiutare chiunque abbia paura di guidare. Un manuale per combattere l’ansia di stare in auto, pensato sia per chi non ha mai preso la patente sia per chi, pur avendola, ha timore di mettersi al volante. Il consorzio “La Nuova Guida” ha deciso di affrontare il delicato problema di chi ha timore di mettersi alla guida di un veicolo. L’opuscolo, corredato di grafiche esplicative, offre consigli pratici e illustra le cause e i sintomi della paura di guidare.

L’ansia di mettersi al volante affligge molte più persone di quanto si pensi. Secondo una ricerca condotta dal Centro Studi e Documentazioni Direct Line, circa il 68% degli automobilisti è stato afflitto, almeno una volta, da un disturbo d’ansia alla guida. E’ stato rilevato che, questa tensione, ha un’incidenza maggiore in chi prende la patente tardi o, pur avendola da tempo, non si è più messo alla guida.

Direct Line ha notato che, conseguire la patente per l’auto a 18 anni, porta nell’automobilista ad un minor grado di malessere legato all’ansia o alla paura di guidare. La naturale incoscienza dei giovani, aiutati ed assistiti da insegnati esperti, si trasforma con il tempo in naturalezza e automatismo.

Le cause della paura di guidare

Tra le cause principali della paura di guidare troviamo il maltempo, il traffico intenso, il passaggio su un viadotto o in una galleria. Tali occasioni possono amplificare o portare all’insorgere di un disturbo d’ansia alla guida di un’auto. In più, è stato notato che la guida in solitudine o di notte può avere conseguenze diverse in base al soggetto: per alcuni è un momento rilassante, altri lo vivono invece come una fonte di grande stress.

L’opuscolo informativo di “La Nuova Guida”

L’opuscolo esplicativo del consorzio di autoscuole “La Nuova Guida” ha proprio lo scopo di aiutare chiunque soffra di ansia o paura alla guida. Il manuale è disponibile sul sito istituzionale. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che non hanno mai preso la patente o non la usano a causa di attacchi d’ansia e di stress. Sono esclusi tutti quei soggetti affetti da un disturbo patologico, associato ad attacchi di panico o tachicardia, che devono rivolgersi ad un medico specializzato.

I corsi di “La Nuova Guida”: strategie e passaggi

Il network di autoscuole, promosso dal gruppo Semetra, ha introdotto dei nuovi corsi per combattere la paura di guidare e di mettersi al volante di un’auto. Studiate le cause principali di stress – traffico, maltempo, viadotti e gallerie – il percorso procede per step, con l’adozione di strategie che permettano all’automobilista di superare la tensione della guida.

La prima prova è il superamento della paura del traffico. I soggetti vengono portati a guidare in mezzo a molte auto, ovviamente con l’assistenza di un insegnante esperto. Gradualmente, si passa a mettere i soggetti al volante in autostrada, poi nelle ore notturne e con il maltempo. L’ultimo step è la guida nei viadotti o nelle gallerie, emersi come i punti in cui la maggior parte degli automobilisti ha sperimentato attacchi d’ansia.

L’opuscolo informativo de “La Nuova Guida” illustra, attraverso immagini esplicative, ogni tipo di situazione con grafiche che permettano al soggetto di riconoscere le cause e i sintomi della propria paura. Il manuale fornisce anche consigli pratici e strategie per superare la propria ansia di guidare. Alcuni automobilisti hanno bisogno di avere sempre qualcuno al proprio fianco, altri invece devono ricorrere a dei professionisti.

Paura di guidare: sintomi e come superare l’ansia

La paura di guidare è un problema che affligge molte più persone di quanto si creda. Circa il 68% degli automobilisti hanno sperimentato almeno una volta stress o tensione alla guida. Per avere maggiore sicurezza e consapevolezza al volante, è importante riconoscere i sintomi delle proprie paure e imparare a risolverli.

Tale problematica può essere divisa in due casistiche diverse che meritano studi e approcci diversi. La prima tipologia è l’attacco di panico, che si manifesta prima dell’accensione del motore oppure durante la guida in situazioni di stress, come il traffico. Questo primo disturbo blocca completamente il soggetto alla guida, a volte impedendogli anche di salire in auto. La soluzione è restare calmi, respirando profondamente, e affrontando un percorso di riabilitazione: guida per brevi tratti di strada poco affollati.

La seconda tipologia interessa i soggetti affetti da ansia da prestazione, ovvero la paura di essere giudicati mentre si è alla guida di un’auto. Se durante il periodo di scuola guida si veniva presi in giro o derisi è più probabile che tale disturbo insorga successivamente. Anche in questo caso il guidare con prudenza, pensando solo al proprio mezzo e alla strada, rappresenta la cura naturale per risolvere il problema.