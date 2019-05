Cristian Imparato ancora contro Michael: le accuse di Franco Terlizzi

Cristian Imparato nuovamente nei guai per via delle dichiarazioni fatte su Michael Terlizzi. Questa volta a intervenire è il papà dell’attuale gieffino, Franco Terlizzi, che si scaglia contro il palermitano affermando che questo sia una persona falsa.

Cristian Imparato e Michael Terlizzi

Durante l’avventura che Cristian Imparato ha fatto al Grande Fratello 16 abbiamo avuto modo di vederlo particolarmente vicino a Michael Terlizzi. In particolar modo secondo il vincitore di Io canto, il figlio del pugile Franco Terlizzi sarebbe omosessuale. Cristian Imparato fa delle accuse ben precise, in quanto per lui Michael Terlizzi non è soltanto gay ma avrebbe paura di dirlo in famiglia soprattutto al padre. La cosa in un primo momento ha mandato in crisi il ragazzo che ha vissuto una brutta settimana nella casa del Grande Fratello, manifestando anche la voglia di abbandonare il reality.

Successivamente abbiamo avuto modo di vedere sempre Michael Terlizzi vittima di pettegolezzo tra Cristian Imparato e Guendalina Canessa che sosteneva la tesi del palermitano. Ma cosa sta succedendo adesso a distanza di una settimana dell’eliminazione della ragazzo palermitano?

Cristian Imparato di nuovo contro Michael

Poco dopo la sua eliminazione Cristian Imparato ha deciso di scrivere un lungo messaggio sui social per difendersi dalle accuse che il pubblico gli faceva nei confronti dell’atteggiamento messo in atto con Michael Terlizzi. Cristian Imparato, come riportato da BichtyF scrive: “Mi è dispiaciuto leggere un sacco di cattiverie gratuite e soprattutto non mi sarei mai aspettato che il mio pensiero sensazione percepita e Michael mi avrebbe fatto passare per il cattivo/vipera della situazione“. Cristian Imparato continua dicendo: “Michael ha sempre affermato che la mia figura dentro la casa era un punto di riferimento importantissimo per lui. Michael è tanto buono e anche molto introverso non è stato semplice capirlo. fortunatamente ci sono stati tantissimi altri discorsi divertenti e sensibili che abbiamo trattato insieme“.

Franco Terlizzi difende il figlio

In occasione della nuova puntata di Domenica Live è andata in onda il 12 Maggio 2019 abbiamo avuto modo di vedere nuovamente Cristian Imparato a parlare di Michael Terlizzi. Questa volta in studio era presente anche il papà dell’attuale gieffino, appunto Franco Terlizzi nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi del 2018. Cristian Imparato, in modo imperterrito, continua a sostenere la tesi della presunta omosessualità di Michael, ma questa volta le cose non vanno come lui vorrebbe. All’ennesima accuse fatte da Cristian Imparato, Franco Terlizzi non riesce più a stare zitto e accusa il ragazzo di essere una persona falsa come pensa appunto la gran parte del pubblico. La cosa ha fatto sciogliere lacrime Cristian Imparato è che ha cercato di difendersi. Il ragazzo siciliano potrà entrare nella casa del Grande Fratello per un nuovo confronto diretto con Michael Terlizzi a distanza di una settimana dalla sua eliminazione?