Curare i capelli in modo naturale? Queste le migliori maschere fai da te

I capelli, soprattutto durante l’estate, si possono rovinare facilmente e indebolirsi. Che siano lunghi o corti, dal colore naturale o tinti bisogna prendersi sempre cura della nostra chioma. Un metodo molto efficace è quello delle maschere naturali, che non utilizzano prodotti artificiali e sono facilissime da fare.

La maschera per i capelli è sempre un ottimo alleato per i nostri capelli sia se sono folti, fini, ma anche crespi o sfibrati. La maschera fai da te è l’ideale per coccolarli al meglio poiché dona loro il giusto nutrimento e una magnifica lucentezza. Si sa che per chi vive in città, lo smog è un vero e proprio nemico dei capelli poiché questi ultimi vanno a subire un vero e proprio stress. Certo anche gli strumenti del mestiere non aiutano la nostra chioma, quindi è bene utilizzare al minimo anche piastre, ferri per arricciare le ciocche e anche il phon. Quando arriva il caldo è bene asciugare i capelli all’aria aperta aiutandoci con il calore del sole che li fa letteralmente brillare una volta asciutti.

Inoltre, il vantaggio delle maschere fai da te è quello di poter utilizzare prodotti che sono facilmente reperibili in casa come ad esempio, yogurt, limone, fragole o miele, insomma tutti alimenti che possediamo in cucina. Anche per quanto riguarda l’aspetto economico, la maschera fai da te poiché il costo delle materie necessarie è davvero minimo. Un vero e proprio vantaggio per ottenere una chioma splendida e invidiabile. Vediamo insieme le migliori maschere fai da te semplicissime da fare in pochissimi passaggi

Maschera uova, yogurt e miele

Vediamo appunto insieme quali sono le maschere da te più facile da seguire per donare alla nostra chioma forza, morbidezza e lucentezza togliendo così l’effetto crespo e contrastando le fastidiosissime doppie punte e la caduta dei capelli. Il segreto per una chioma invidiabile è quello di effettuare il trattamento almeno una volta alla settimana così da ottenere capelli forti e, soprattutto, sani.

Una delle maschere ideali da fare in casa e per la quale servono davvero pochissimi passaggi è quello all’uovo, yogurt e miele. Questa è una maschera ristrutturante ideale per combattere i capelli che si mostrano indeboliti e spenti. Per preparala è molto facile poiché servono ingredienti che tutti abbiamo sempre in casa. Questa maschera va applicata sulla nostra chioma qualche minuto prima di effettuare il primo shampoo. Gli ingredienti necessari sono: tre cucchiaini di miele e tre cucchiaini di yogurt bianco. Questi due alimenti vanno mescolati insieme fino ad ottenere un composto omogeneo. Una volta ottenuto ciò bisogna andare ad aggiungere l’uovo e mescolare nuovamente.

Bisogna applicare la maschera sui capelli e lasciarla agire almeno per 20 minuti. Nel caso si tratti di una chioma molto lunga allora potreste aggiungere alla dose consigliata sia un cucchiaino di yogurt che uno di miele. Il composto ottenuto va applicato partendo dal cuoio capelluto fino ad arrivare alle punte. Una volta trascorso il tempo di posa allora è possibile sciacquare e procedere con il lavaggio tradizionale.

Utilizzare lo yogurt e l’olio evo

Utilizzare lo yogurt e l’olio evo per ottenere una semplicissima maschera fai da te per curare i capelli è davvero facile. Il costo della maschera è davvero minimo in quanto i due ingredienti principali sono presenti sempre all’interno della nostra cucina. La maschera fai da te allo yogurt e olio evo dona alla chioma idratazione e nutrimento. Per prima cosa dobbiamo procurarci un recipiente di grandezza media nel quale versare 3 cucchiaini di olio extra vergine d’oliva, un vasetto di yogurt bianco e 4 cucchiaini di miele. Mescolate bene i tre alimenti e ottenete un composto omogeneo che poi andrete ad applicare sui vostri capelli asciutti.

Una volta effettuato questo passaggio avvolgete la vostra chioma con della pellicola trasparente e fate agire il composto per un minimo di 20 minuti. Per ottenere il massimo dei benefici dalla vostra maschera fai da te potete tenere il composto in posa anche fino a due ore, in modo da consentire una penetrazione più profonda degli alimenti utilizzati.

Appena passato il tempo di posa che preferite, allora potrete rischiarire la vostra chioma utilizzando dell’acqua tiepida e successivamente effettuare il lavaggio tradizionale. Un consiglio utile è quello di ripetere questa operazione almeno una volta alla settimana. L’unica controindicazione è quella che per chi ha i capelli tinti e scuri, la maschera non è indicata in maniera frequente poiché il miele e l’olio evo sono due ingredienti che tendono a schiarire.

L’arnica per capelli forti

Per avere capelli forti e sani allora potreste provare la maschera fai da te all’arnica. Questa pianta dai mille benefici è facilmente reperibile e per utilizzarla sulla nostra chioma è davvero facile. Vi basterà utilizzare l’olio essenziale all’arnica, con tre gocce, che andrà mescolato a 2 cucchiaini di olio evo e a 3 cucchiaini di miele.

Dopo una prima mescolatura di questi ingredienti aggiungete un tuorlo d’uovo e continuate a mescolare fino ad ottenere una cremina semi densa. Una volta superato questo step potete tranquillamente procedere alla posa sui capelli. Per un risultato ottimale potreste aggiungere anche 100 gr di henné naturale e tenere il tutto sui capelli per due ore.

Nel frattempo che attendete la fine del tempo di posa preparate circa 300 ml di tè nero con il quale poi andrete a sciacquare i vostri capelli. Questa maschera fai da te è molto utile per andare a contrastare la perdita di capelli, contrastare la forfora e il precoce ingrigimento dei capelli. Una volta eliminati tutti i residui della vostra nuova maschera potete procedere con il lavaggio tramite shampoo e balsamo.