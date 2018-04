Formica kamikaze esplode e rilascia sostanze tossiche

Nella foresta del Borneo alcuni ricercatori hanno scoperto una specie di formica che si comporta come i kamikaze. Sì, avete capito bene. Un insetto si comporta come i folli attentatori suicidi. I biologi hanno constatato che la nuova specie di formica esplode quando si arrabbia e rilascia una strana e letale sostanza appiccicosa. La formica kamikaze cerca di annientare i nemici con quella sostanza.

Scoppiano se minacciate

I biologi dicono che le formiche operaie di basso rango possono distruggere il loro corpo quando vengono minacciate da altri insetti. ‘Ma come fanno?’, si stanno probabilmente domandando molti di voi. Beh, sembra che le formiche kamikaze contraggano così tanto i muscoli addominali fino a scoppiare.

L’esplosione causa la morte immediata della formica e il rilascio della sostanza gialla e tossica prodotta da alcune ghiandole situate dietro la la mandibola. I biologi dicono che il liquido giallo ha un odore simile al curry e può annientare o ferire gli altri insetti. Non finisce qui: i nemici non vengono feriti o uccisi solo dalla sostanza viscosa ma anche dalla mascella della formica kamikaze. Le mascelle delle formiche che esplodono, infatti, vanno ad attaccarsi ai loro avversari.

Ghiandole molto grandi dietro le mandibole

Le formiche kamikaze che vivono nell’isola del Borneo sono spesso attaccate e quando esplodono diventano bersaglio di altri predatori. I biologi hanno spiegato che anche le formiche comuni hanno ghiandole, dietro le mandibole, che secernono sostanze chimiche ma quelle delle formiche kamikaze sono così grandi da riempire letteralmente i loro corpi di sostanze tossiche e letali per i loro nemici.

La specie di formica scoperta di recente è una delle 15 nuove specie di formiche esplosive scoperte dagli studiosi del Museo di Storia Naturale di Vienna e da altri esperti del Borneo.

La prima volta che vennero scoperte le formiche kamikaze risale al 1916. Dal 1935 in poi non erano più state descritte altre specie di formiche ‘esplosive’. Gli studiosi hanno affermato che la nuova specie, in passato soprannominata ‘giallo goo’, per il colore delle sue secrezioni, è la ‘specie modello’ del gruppo. Secondo i biologi tale insetto è ‘particolarmente incline a sacrificarsi se minacciato dagli artropodi nemici, oltre che dai ricercatori molesti’.

In natura non esplodono solo le formiche

In natura, comunque, vi sono altri insetti che si fanno esplodere. Alcune specie di termiti, ad esempio, si autodistruggono per difendere i loro covi.

Esiste una specie di formica caratterizzata da una grande testa, a forma di blocco, che viene usata per sbarrare fisicamente il nido delle formiche contro gli estranei. Il comportamento delle formiche kamikaze però è molto diverso. Tali insetti esplodono in scontri uno contro uno lontano dai nidi. Perché tale tipologia di formica è stata ribattezzata ‘specie modello’?

Specie modello

Una specie viene definita ‘modello’ perché sarà il punto di riferimento negli studi futuri. I ricercatori hanno già annunciato altre ricerche sulle formiche kamikaze; molti autori inoltre stanno preparando interessanti pubblicazioni sul profilo chimico, sul comportamento e l’anatomia delle formiche kamikaze. Prossimamente verranno descritte altre specie.

Grazie alla scienza e alla ricerca è stata scoperta un’altra specie di formiche. Ricordiamo che tali insetti, come le api, sono ‘sociali’ e riescono ad alzare oggetti più pesanti del loro peso corporeo.