Frabrizio Corona resta ancora in carcere, l’avvocato: “Scrive appunti di lavoro”

Fabrizio Corona è tornato in carcere da circa una settimana per aver violato una serie di prescrizioni e il giudice di Sorveglianza di Milano ha sospeso per lui l’affidamento terapeutico. A parlare questa volta è l’avvocato dell’ex re dei paparazzi, che racconta lo stato d’animo di Corona.

Fabrizio Corona resta in carcere

L’ex re dei paparazzi è tornato in carcere questa settimana su disposizione del giudice di Sorveglianza di Milano, per aver violato l’affidamento terapeutico. In occasione di una precedente intervista rilasciata a Telelombardia aveva dichiarato: “Rifarei tutto, perché Corona non cambia mai, morirà così“.

Questi primi giorni di carcere però hanno messo a dura prova Fabrizio Corona, che sarebbe provato da questo nuovo arresto.

L’avvocato di Fabrizio Corona: “È abbattuto, giù di morale”

A commentare il rientro di Fabrizio Corona in carcere è stato l’avvocato, Ivano Chiesa, che durante una video intervista pubblicata da Notizie.it. Il legale su Corona ha dichiarato: “È abbattuto, giù di morale, stanco. Io come commento posso dire che, alla fine, bisogna rendersi conto che se non accetti fino in fondo le condanne che hai avuto“. L’avvocato Chiesa ha fatto anche riferimento a una chiacchierata avuta con l’ex re dei paparazzi circa le condanne avute. Il legale ha anche spiegato che “comunque ci sono delle regole che vanno rispettate e se tu non lo fai, questo è il risultato“.

Fabrizio Corona: altro sistema per comunicare con i dipendenti

L’avvocato Ivano Chiesa, raggiunto anche da Fanpage, ha raccontato come al momento le giornate di Fabrizio Corona sono comunque dedicate al lavoro che riprenderà una volta fuori dal carcere. Il legale in particolar modo ha dichiarato: “Scrive appunti di lavoro, del resto all’esterno c’è una società e dipendenti che continuano ad andare avanti, ci sono contratti che vanno rispettati“. Al fine di portare al termine tutti gli impegni lavorativi presi, Fabrizio Corona è riuscito a trovare il modo per comunicare con i suoi dipendenti nonostante la sua permanenza in carcere: “Visto che non può parlare al telefono utilizza un altro sistema per comunicare e impartire direttive ai suoi collaboratori– conclude Ivano Chiesa-. E poi studia, come ha sempre fatto negli anni della detenzione“.